Umowy Azotów ws. zakładu w Policach

Grupa Azoty poinformowała, że wczoraj, tj. 12 maja 2025 r. zawarła aneks do Umowy o Współpracy i Stabilizacji z 19 grudnia 2024 r. dotyczącej projektu Polimery Police, zawartej między Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police (GA Police), Grupą Azoty Polyolefins (GA Polyolefins), Orlenem i Hyundai Engineering oraz Korean Overseas Infrastructure Urban Development Corporation. Zgodnie z aneksem wydłużono okres jej obowiązywania do 23 czerwca 2025 r.

Jednocześnie Grupa Azoty poinformowała, że również do 23 czerwca 2025 r. wydłużono obowiązywanie porozumienia z 16 stycznia 2025 r. pomiędzy Azotami, a dwiema ich spółkami zależnymi: GA Police i GA Polyolefins oraz Orlenem w sprawie współpracy mającej na celu ustalenie warunków i zasad realizacji potencjalnej transakcji dotyczącej nabycia przez Orlen lub inny podmiot wskazany przez Orlen wszystkich lub części akcji spółki GA Polyolefins należących do Grupy Azoty i GA Police, lub innej formy przeprowadzenia inwestycji.

Nowa instalacja Polimery Police Grupy Azoty Polyolefins należącej do Grupy Azoty ma produkować rocznie 437 tys. ton polipropylenu i 429 tys. ton propylenu. Kompleks Polimery Police obejmuje również Morski Terminal Gazowy - Gazoport z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość dostarczania drogą morską propanu i etylenu, czyli surowców niezbędnych do produkcji.

Jak informowała spółka, 19 grudnia ub.r., Grupa Azoty i Orlen potwierdziły chęć prowadzenia dalszej analizy opcji strategicznych w ramach listu intencyjnego z września 2024 r. dotyczących Grupy Azoty Polyolefins.Dokument mówił o analizach możliwości zawarcia potencjalnych transakcji w obszarze polimerów, w tym ze szczególnym uwzględnieniem spółki Grupa Azoty Polyolefins. Analizy miały też dotyczyć produkcji i sprzedaży kaprolaktamu oraz poliamidu 6, a także współpracy w ramach portu morskiego w Gdańsku, należącego do spółki Grupa Azoty Fosfory.

Jak podały w grudniu 2024 r. Azoty, zgodnie z umową Hyundai Engineering Co., Ltd. (HEC) zobowiązał się m.in., że odroczy płatność faktur wskazanych w umowie dotyczących prac zrealizowanych przez HEC w wykonaniu umowy oraz wszelkich innych faktur, które mogłyby zostać wystawione w okresie trwania umowy. HEC zobowiązał się również do przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania umowy EPC.

Ekspert: Sytuacja Azotów wciąż bardzo trudna

W ciągu ostatniego tygodnia giełdowy kurs Grupy Azoty wzrósł o nieco ponad 10 pkt proc.; obecnie za jedną akcję spółki trzeba zapłacić ok. 24,5 zł. Eksperci podchodzą jednak sceptycznie do informacji przekazanych przez Azoty. Zdaniem Łukasza Prokopiuka, analityka Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, umowy zawarte w ostatnim czasie przez chemicznego giganta świadczą o tym, że jakiekolwiek trwałe porozumienie odsuwa się w czasie. Przyznaje on jednak, że rozwiązanie kwestii zakładu w Policach jest dla Azotów „być albo nie być”. – Wszystko zależy od ceny. Jednak obecnie nie ma idealnego rozwiązania dla Azotów, które nadal pozostają w bardzo trudnej sytuacji. Nawet jeśli sprzedadzą zakład w Policach, to i tak ograniczy to ich możliwość polepszenia wyniku EBITDA. Niestety, w kwestii Azotów obecnie nie dzieje się zbyt wiele przez swojego rodzaju pat decyzyjny.Wizja bankructwa też wydaje się mało prawdopodobna, ponieważ jest to strategiczna spółka, w której udziały ma Skarb Państwa – zastrzega w rozmowie z GazetaPrawna.pl.

Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.