Rząd przyjął we wtorek tzw. pierwszy pakiet deregulacyjny przygotowany przez resort rozwoju - poinformowała kancelaria premiera. Premier zapowiedział na 24 marca spotkanie z zainteresowanymi grupami, podczas którego ma nastąpić podsumowanie działań dotyczących deregulacji .

Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk zapowiedział z kolei dalszą współpracę ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi deregulacją polskiej gospodarki. "24 marca spotkamy się z szeroką reprezentacją wszystkich grup zainteresowanych i podsumujemy pierwszy etap naszych działań" - poinformował.

Odpowiedź na potrzeby biznesu

Jak przekazała KPRM pierwszy pakiet deregulacyjny to odpowiedź na potrzeby polskiego biznesu. Resort zaproponował w nim ponad 40 zmian dotyczących różnych obszarów działalności gospodarczej, na różnych etapach jej prowadzenia. Projektowane przepisy obejmują m.in. nowe zasady kontroli firm, usprawnienia w dialogu administracji z przedsiębiorcami, przejrzyste zasady tworzenia prawa gospodarczego.

Jak wskazało na platformie "X" MRiT, decyzja rządu o przyjęciu projektu stanowi "zielone światło dla rozwiązań, które ułatwią prowadzenie biznesu w Polsce" oraz krok w stronę uproszczenia prawa, dzięki czemu przedsiębiorcy zaoszczędzą czas i pieniądze.

Ministerstwo zaznaczyło, że pakiet zawiera m.in. nowe reguły prowadzonych w przedsiębiorstwach kontroli, mające zapewnić, że nie będą one paraliżować działania firm. Projekt ustawy przewiduje skrócenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni, wprowadzenie obowiązku doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów oraz dopuszczenie możliwości wniesienia sprzeciwu wobec czynności kontrolnych.

Uproszczenie przepisów

Zmiany - jak zaznaczyło MRiT - przewidują też uproszczenie i przyspieszenie postępowań administracyjnych. Ma to zapewnić wprowadzenie tzw. decyzji hybrydowej tj. wydanej na papierze z załącznikami w formie elektronicznej; zwiększenie wykorzystania tzw. "wezwań miękkich", czyli możliwość wystąpienia organu administracyjnego do przedsiębiorcy bez jednoczesnego wszczynania postępowania; elektronizacja postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą; doprecyzowanie zasad liczenia karencji odnoszącej się do możliwości ponownego skorzystania z tzw. Małego ZUS Plus.

Projekt przewiduje również wprowadzenie ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie. Chodzi w szczególności o ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, której nie trzeba rejestrować. Jednoznaczne rozstrzygnięto, że – co do zasady – osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny posługiwać się w obrocie gospodarczym numerem PESEL. Ma to wyeliminować wątpliwości dotyczące funkcjonowania działalności nierejestrowej.

Uproszczone zostają zasady wykonywania działalności gospodarczej. W urzędzie nie trzeba już będzie przedkładać dokumentu prokury lub pełnomocnictwa, jeżeli umocowanie da się wykazać w publicznych rejestrach, np. KRS.

Wprowadzona zostaje zmiana definicji rzemiosła i rzemieślnika. Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom rzemieślnikom szeroki wybór prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Co jeszcze się zmieni?

Proponowane zmiany przewidują możliwość umarzania z urzędu należności dotyczących kar administracyjnych, w tym także zaległych kar. Rozwiązanie ma umożliwić wyeliminowanie administracyjnych kar pieniężnych, m.in. w stosunku do których egzekucja nie będzie skuteczna, np. z powodu braku majątku.

Organ administracji nie będzie żądał od przedsiębiorcy, aby posługiwał się pieczątką, jeżeli obowiązek taki nie wynika z przepisów.

Projektowana ustawa wprowadza elektronizację postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie zdalnych rozpraw przed Izbą.

Umożliwione będzie zawieranie umowy leasingu w formie dokumentowej bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Projekty ustaw, które nakładają obowiązki na przedsiębiorców będą musiały mieć 6 miesięczne vacatio legis. Wprowadzona też zostaje zasada równoważenia obowiązków administracyjnych, nawiązująca do koncepcji tzw. „one in, one out”. Przy projektowaniu nowych obowiązków projektodawca ma dążyć do zmniejszenia obciążeń wynikających z przepisów, które obowiązują już w danej dziedzinie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie zasadniczo od 1 maja 2025 roku, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do postępowań odwoławczych przed KIO, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2026 roku.

Premier Donald Tusk zwrócił przed posiedzeniem rządu uwagę, że prace nad projektem ustawy deregulacyjnej "idealnie zbiegły się" ze staraniami strony społecznej. "Cześć tych regulacji pojawiła się także w postulatach tej grupy przedsiębiorców i ekspertów, którzy przygotowują nam pakiet deregulacyjny, więc dobrze się stało, że w niektórych sprawach ministerstwo wyprzedziło nawet te oczekiwania" - powiedział.

W lutym postulaty dziewięciu zmian rozporządzeń i 14 zmian ustawowych zostały opublikowane przez kierowany przez Rafała Brzoskę zespół ds. deregulacji.

Zespół opowiada się m.in. za wprowadzeniem zasady domniemania niewinności podatnika, niekaraniem podatników i księgowych za niecelowe błędy i pomyłki, ograniczeniem stosowania kar w VAT oraz podwyższonych o 50 proc. odsetek za zwłokę, brakiem możliwości przerwania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych poprzez wszczęcie dochodzenia na podstawie Kks na rok przed upływem przedawnienia, nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku, gdy kontrola podatkowa przekroczy 6 miesięcy. (PAP)