Polska gastronomia odniosła kolejny sukces na arenie międzynarodowej. Na podstawie weryfikacji i ocen niezależnych inspektorów aż 7 polskich restauracji zostało nagrodzonych prestiżowymi gwiazdkami Michelin, w tym jedna dwiema, 21 lokali otrzymało wyróżnienie Bib Gourmand za świetną kuchnię w rozsądnej cenie, a 80 znalazło się w rekomendacjach. Obecność w prestiżowym zestawieniu to potwierdzenie doskonałej jakości usług oraz niebanalnej oferty smaków na najwyższym światowym poziomie. Przyczyniła się do tego współpraca Polskiej Organizacji Turystycznej z Michelin Guide, która rozpoczęła się w 2023 roku. Jej celem jest skuteczna promocja polskiej turystyki kulinarnej w oparciu o prestiż oraz globalny zasięg najstarszego i najbardziej popularnego czerwonego przewodnika po hotelach i restauracjach z całego świata.

Polska gościnność ceniona na świecie

Dolny Śląsk z Wrocławiem dołączył do regionów, które już wcześniej znalazły się w publikacji: Mazowsza z Warszawą, Małopolski z Krakowem, Wielkopolski z Poznaniem oraz Pomorza z Trójmiastem.

– Współpraca Polskiej Organizacji Turystycznej ze słynnym na całym świecie Przewodnikiem Michelin zaowocowała kolejnym sukcesem. Na liście restauracji, które uzyskały rekomendację prestiżowej kapituły Michelin Guide znajduje się już 108 wybitnych polskich obiektów. Cieszy mnie niezmiernie, że polska oferta kulinarna jest tak bardzo doceniana wśród turystów zagranicznych, stwarza to bowiem wspaniałe możliwości dla promocji naszego kraju – mówi Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i dodaje, że z roku na rok można zaobserwować coraz większe zainteresowanie gości zagranicznych polską ofertą turystyczną.

– Warto podkreślić, że Polska plasuje się obecnie w pierwszej dwudziestce najbardziej atrakcyjnych turystycznie krajów świata. Ma na to wpływ wiele czynników, jednakże jednym z ważniejszych jest zapewne wysoki poziom oferty gastronomicznej. Polska słynie ze swojej gościnności, a kulinaria stanowią bardzo ważny element naszej kultury narodowej. Tym bardziej cieszy mnie, że wysoki poziom oferty polskich smaków został doceniony – mówi Rafał Szmytke, serdecznie gratulując restauratorom. – Polska wpisuje się doskonale w najnowsze światowe trendy kulinarne i potwierdza, że nasz kraj jest wspaniałym kierunkiem podróży – dodaje.

Wrocławskie restauracje oczarowały inspektorów

Dołączenie Wrocławia do grona miast obecnych w Przewodniku Michelin oznacza, że lokalne restauracje będą systematycznie oceniane przez inspektorów i mają szansę na zdobycie najbardziej pożądanych w świecie gastronomii wyróżnień. Pierwsze efekty już są widoczne: aż 22 wrocławskie restauracje zostały wyróżnione w prestiżowym przewodniku, a trzy z nich otrzymały specjalne oznaczenie Bib Gourmand. Tym, co szczególnie zachwyciło inspektorów we Wrocławiu, obok szerokiego wyboru kuchni świata, od hiszpańskiej po koreańską, były przede wszystkim nowoczesne interpretacje kuchni polskiej. Inspektorom spodobała się szeroka gama dań inspirowanych lokalnymi tradycjami i smakami narodowymi. Dostrzegli też wpływy kuchni śląskiej oraz lokalne produkty i przepisy.

Proces selekcji restauracji do przewodnika, który ukazuje się nieprzerwanie od 1900 roku, jest całkowicie niezależny i oparty na jednolitych kryteriach stosowanych na całym świecie. Inspektorzy odwiedzają restauracje anonimowo, płacąc za swoje posiłki, co gwarantuje obiektywizm. Kluczowe kryteria dotyczą jakości potraw. Ocenie podlega jakość i świeżość składników, z preferencją dla produktów lokalnych oraz sezonowych, równie ważna jest technika kulinarna, czyli precyzja i biegłość w przygotowaniu dań, a także kreatywność kompozycji. Inspektorzy zwracają uwagę na harmonię i równowagę smaków oraz ich oryginalność. W menu musi zostać odzwierciedlona osobowość i filozofia kulinarna szefa kuchni. Restauracja musi utrzymywać niezmiennie wysoki poziom, niezależnie od dnia wizyty. Ocenie podlega również stosunek jakości do ceny oraz całościowe doświadczenie, na które składają się atmosfera, wystrój i jakość obsługi.

Prestiż, turyści i rozwój gospodarki

Obecność w Przewodniku Michelin to cenna promocja. Publikacja, uznawana za najważniejszą i najbardziej miarodajną, ceniona jest na całym świecie. Miasto, którego restauracje są w niej wyróżnione, staje się celem podróży dla miłośników dobrego jedzenia, poszukujących unikalnych doświadczeń kulinarnych na najwyższym poziomie. Turyści coraz częściej planują swoje wyjazdy, kierując się właśnie rekomendacjami Michelin, co bezpośrednio przekłada się na wzrost ruchu turystycznego. Statystyki pokazują, że liczba gości odwiedzających rekomendowane restauracje wzrosła średnio o 30 proc.

Korzyści mają wymiar ekonomiczny. Wzrost ruchu turystycznego i rozwój gastronomii napędzają lokalną gospodarkę, tworząc nowe miejsca pracy oraz generując dodatkowe dochody. Jest to także impuls do rozwoju infrastruktury, promocji regionalnych tradycji kulinarnych i lokalnego rynku spożywczego oraz szansa na przyciągnięcie inwestorów z branży hotelarsko-gastronomicznej. Ponadto, rywalizacja o prestiżowe wyróżnienia motywuje restauracje do ciągłego podnoszenia jakości usług, innowacji i dbania o najwyższy poziom obsługi, co podnosi standardy całej branży. Wyróżnione lokale stają się wzorem. Dołączenie Wrocławia do rodziny Michelin może przynieść cały wachlarz korzyści nie tylko wyróżnionym restauracjom.

Polskie restauracje na liście Michelin:

Dwie gwiazdki:

Bottiglieria 1881 Kraków

Jedna gwiazdka:

Arco by Paco Pérez Gdańsk

Giewont Kościelisko

Muga Poznań

hub.praga Warszawa (nowa)

NUTA Warszawa

Rozbrat 20 Warszawa

Zielona Gwiazdka

Eliksir Gdańsk

BiB Gurmand

Hewelke Gdańsk

Treinta y Très Gdańsk

Folga Kraków

MOLÁM Kraków

NOAH Kraków (nowa)

Fromażeria Poznań

Posto Poznań (nowa)

SPOT. Poznań

TU.REStAURANT Poznań

1911 Restaurant Sopot

Vinissimo Sopot

Ceviche Bar Warszawa

Kieliszki na Próżnej Warszawa

Koneser Grill Warszawa

kontakt Warszawa

Le Braci Warszawa

Wyraj Warszawa (nowa)

BABA Wrocław (nowa)

IDA kuchnia i wino Wrocław (nowa)

Tarasowa Wrocław (nowa)

Stary Niedźwiedź Zakopane (nowa)

REKOMENDACJE

Luneta & Lorneta Bistro Club Ciekocinko

Eliksir Gdańsk

Fino Gdańsk

Mercato Gdańsk

Niesztuka Gdańsk

Piwna47 Gdańsk

Ritz Gdańsk

Sztuczka Gdańsk (nowa)

True Gdańsk

Tygle Gdańsk

Butchery & Wine Gdynia

Oberża 86 Gdynia

Amarylis Kraków

Artesse Kraków

Bufet KRK Kraków (nowa)

Copernicus Kraków

Euskadi Kraków (nowa)

Farina Kraków

Filipa 18 Kraków

Fiorentina Kraków

Hana Sushi Kraków

Hankki Kraków (nowa)

Karakter Kraków

Kogel Mogel Kraków

Kropka Kraków

Mazi Kraków

Nami Beef and Reef Kraków

NOTA_RESTO by Tomasz Leśniak Kraków

Pod Nosem Kraków

Pod Różą Kraków

Vamos! Kraków (nowa)

A nóż widelec Poznań

Cucina Poznań

Delicja Poznań

Marino Bistrot Poznań

NOOKS Poznań

Papavero Poznań

PASODOBRE Poznań

Port Sołacz Poznań

The Time Poznań

Zen On Poznań

Nare Sushi Skórzewo (nowa)

Café Xander Sopot

Fisherman Sopot

L’Entre Villes Sopot

Petit Paris Sopot (nowa)

alewino – Warszawa

Bez Gwiazdek Warszawa

Butchery & Wine Warszawa

Dyletanci Warszawa

Epoka Warszawa

Europejski Grill Warszawa

La Luce Warszawa (nowa)

Muzealna Warszawa

Nolita Warszawa

Noriko Omakase Warszawa

Rusiko Warszawa (nowa)

The Farm Warszawa

Tuna Warszawa

Źródło Warszawa

Restauracja Solmarina Wiślinka

Acquario Wrocław (nowa)

CAMPO Modern Grill Wrocław (nowa)

dinette Wrocław (nowa)

Gustaw Wrocław (nowa)

Korill180 Wrocław (nowa)

La Maddalena Wrocław (nowa)

Lwia Brama² Wrocław (nowa)

Martim Wrocław (nowa)

Mercado Tapas Bistro Wrocław (nowa)

Między Mostami Wrocław (nowa)

Młoda Polska Wrocław (nowa)

Monopol Wrocław (nowa)

Most Wrocław (nowa)

Nafta Neo Bistro Wrocław (nowa)

OK Wine Bar Wrocław (nowa)

Przystań & Marina Wrocław (nowa)

Warsztat - Food & Garden Wrocław (nowa)

Wierzbowa 15 Wrocław (nowa)

Wrocławska Wrocław (nowa)