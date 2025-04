Wyniki finansowe Grupy Azoty za 2024 r.

Grupa Azoty opublikowała wyniki finansowe za 2024 r., które – choć nadal pozostają ujemne – pokazują wyraźną poprawę w stosunku do roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży w minionym roku wyniosły 13,043 mld zł, natomiast wynik EBITDA osiągnął poziom minus 330 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 1 mld zł w porównaniu z dramatycznie trudnym 2023 r., kiedy EBITDA wynosiła niemal minus 1,4 mld zł. Strata netto Grupy zmniejszyła się o ponad 2 mld zł – z 3,29 mld zł w 2023 r. do 1,1 mld zł w 2024 r.

Poprawa wyników to w dużej mierze efekt działań naprawczych prowadzonych przez zarząd Grupy Azoty od marca 2024 r. Strategia opiera się na sześciu filarach obejmujących zarówno wewnętrzną restrukturyzację, jak i działania na arenie zewnętrznej. Wiceprezes zarządu Andrzej Skolmowski podkreślił, że fundamentalnym wyzwaniem pozostaje sytuacja wokół Polimerów Police – kosztownego projektu, który w znacznej mierze nadwyrężył możliwości inwestycyjne Grupy. Grupa prowadzi także rozmowy z instytucjami finansującymi, mające na celu wypracowanie długoterminowego porozumienia w zakresie stabilizacji struktury zadłużenia.

- Mamy nadzieję, że rok 2024 był dla Grupy Azoty rokiem odbicia i pójścia w górę, we wszystkich segmentach biznesowych widać poprawę - powiedział prezes Grupy Azoty Adam Leszkiewicz na dzisiejszej konferencji prasowej.

Wyniki finansowe Grupy Azoty były mocno uzależnione od czynników zewnętrznych – utrzymującej się niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej, niestabilności geopolitycznej oraz wzrostu importu nawozów z kierunku rosyjskiego i białoruskiego. W 2024 r. na polski rynek trafiło około 1,5 mln ton nawozów z tych państw, co oznacza niemal 2,5-krotny wzrost w porównaniu z 2023 r. Tak gwałtowny napływ taniego importu stworzył ogromną presję cenową, zmuszając europejskich producentów do dostosowania się do trudnych realiów rynkowych.

W odpowiedzi na tę sytuację Komisja Europejska, podczas polskiej prezydencji w Radzie UE, zaproponowała podniesienie ceł na nawozy i produkty rolno-spożywcze pochodzące z Rosji i Białorusi. Nowe regulacje mają wejść w życie w drugiej połowie 2025 roku i mogą stanowić istotne wsparcie dla unijnych producentów.

Ceny gazu i wolumen sprzedaży

Ceny gazu ziemnego – kluczowego surowca dla Grupy – pozostawały w 2024 r. stosunkowo stabilne, choć w IV kwartale odnotowano ich wzrost. Średnia cena wyniosła 34 EUR/MWh, jednak w grudniu sięgnęła 45 EUR/MWh, co oznacza wzrost o 27 proc. rok do roku. Mimo niekorzystnych warunków rynkowych Grupa Azoty zwiększyła wolumen sprzedaży o 690 tys. ton w ujęciu rok do roku. Szczególnie pozytywnie wyróżnił się segment nawozów mineralnych (Segment Agro), gdzie sprzedaż wzrosła o 19 proc. r/r.

W segmencie Agro – kluczowym dla działalności Grupy – sprzedaż nawozów wzrosła, a marża EBITDA poprawiła się o 6,2 pkt proc. i wyniosła minus 2,3 proc. Wyraźny wzrost wolumenów to rezultat działań sprzedażowych i poszerzenia oferty produktowej. Jednak intensyfikacja importu z Rosji i Białorusi, zwłaszcza w Polsce, wymusiła dalsze obniżki cen.

W segmencie chemikaliów odnotowano nieznaczny wzrost popytu na wybrane produkty (np. alkohole OXO +81 proc.), ale również spadki – szczególnie widoczne w przypadku melaminy (–54 proc.) i siarki (–40 proc.). Średnie ceny spadły o 18 proc., a niektóre produkty straciły na wartości ponad 30 proc. Mimo to marża EBITDA wyniosła minus 9,4 proc., co stanowi poprawę o 8,7 pkt proc. rok do roku.

Segment Tworzywa – ciężar Polyolefins i słaby popyt

Najtrudniejsza sytuacja panowała w segmencie Tworzyw. Mimo że marża EBITDA poprawiła się aż o 29,8 pkt proc. i wyniosła minus 16,4 proc., segment nadal generował największe straty. Odpowiada za to głównie spółka Grupa Azoty Polyolefins, która wciąż nie wykorzystuje pełnych mocy produkcyjnych, m.in. ze względu na trudności techniczne i niskie zapotrzebowanie na polipropylen w drugiej połowie roku. Nie wznowiono także produkcji kaprolaktamu w Puławach.

- W segmencie Tworzywa nie widać na razie ożywienia popytowego, ale widać zmniejszenie podaży. Spodziewamy się poprawy w wynikach poliamidu 6, ale kluczowym aspektem będzie wynik polipropylenu, a w tym kontekście kluczowe będą rozmowy z Orlenem na temat Polimerów Police – skomentował na konferencji prasowej wiceprezes Grupy Azoty i prezes Zakładów Chemicznych Police Andrzej Dawidowski.

- Nakłady na projekt Polimery Police w 2025 r. będą uzależnione od finału negocjacji z Orlenem, a według budżetu miałyby wynieść ok. 100 mln euro – powiedział na konferencji wiceprezes ds. finansowych Andrzej Skolmowski.