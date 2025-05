Adam Leszkiewicz odchodzi z Grupy Azoty

„Miniony rok to nie tylko zdecydowanie lepsze wyniki finansowe, ale również poprawa efektywności biznesowej, zoptymalizowane koszty oraz zaawansowany etap prac w zakresie transformacji modelu biznesowego Grupy. Przez ostatni rok, wspólnie z całym zarządem, wyznaczyliśmy i uruchomiliśmy konkretny plan działań, które umożliwią dalszą poprawę sytuacji finansowej, a docelowo osiągnięcie długoterminowej stabilizacji całej Grupy Kapitałowej. Idea silnej i konkurencyjnej Grupy Azoty pozostaje dla mnie bardzo ważna, dlatego nadal będę chciał być aktywnie zaangażowany w działania na rzecz rozwoju Grupy – mówi Leszkiewicz cytowany w komunikacie prasowym.

Pod koniec kwietnia Grupa Azoty opublikowała wyniki finansowe za 2024 r., które – choć nadal pozostają ujemne – pokazują wyraźną poprawę w stosunku do roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży w minionym roku wyniosły 13,043 mld zł, natomiast wynik EBITDA osiągnął poziom minus 330 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 1 mld zł w porównaniu z dramatycznie trudnym 2023 r., kiedy EBITDA wynosiła niemal minus 1,4 mld zł. Strata netto Grupy zmniejszyła się o ponad 2 mld zł – z 3,29 mld zł w 2023 r. do 1,1 mld zł w 2024 r.

Jak podaje spółka, poprawa wyników to w dużej mierze efekt działań naprawczych prowadzonych od marca 2024 r. Strategia opiera się na sześciu filarach obejmujących zarówno wewnętrzną restrukturyzację, jak i działania na arenie zewnętrznej. Grupa prowadzi także rozmowy z instytucjami finansującymi, mające na celu wypracowanie długoterminowego porozumienia w zakresie stabilizacji struktury zadłużenia.

PGZ z nowym prezesem

Jednocześnie Polska Grupa Zbrojeniowa przekazała dzisiaj, że Adam Leszkiewicz zacznie pełnić obowiązki prezesa zarządu od poniedziałku 12 maja 2025 r. "Bardzo się cieszę, że mogę zaangażować się, wspólnie z zespołem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w realizację tak istotnych zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością. Deklaruję pełne zaangażowanie w efektywną realizację kluczowych projektów i programów. Także w realizację idei doskonalenia funkcjonowania PGZ, wdrożenie niezbędnych zmian oraz lepszą współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi z obszaru przemysłu obronnego" - mówi nowy prezes cytowany w komunikacie prasowym.

"Wyzwania są jasno określone, a moim celem, obok rozwoju biznesowego Grupy i zmiany organizacji Grupy Kapitałowej, jest przede wszystkim poprawa relacji z kluczowymi interesariuszami oraz przełożenie dostępnych środków finansowych na konkretne ilości odpowiedniego uzbrojenia. Liczę w tym zakresie na współpracę z partnerami publicznymi i prywatnymi" – dodaje Adam Leszkiewicz.

Komentarz Ministerstwa Aktywów Państwowych

Resort aktywów państwowych skomentował przejście Adama Leszkiewicza z Grupy Azoty do Polskiej Grupy Zbrojeniowej „MAP jest zdeterminowany, aby dotychczas realizowany program naprawczy w Grupie Azoty był kontynuowany. Zmiana Prezesa Grupy Azoty nie osłabi determinacji MAP ani pozostałych członków Zarządu spółki do podejmowania koniecznych reform, a kierunek i skala tych zmian zostaną utrzymane. Rada Nadzorcza Azotów spośród pozostałych członków Zarządu wybierze w najbliższych dniach p.o. Prezesa. Następnie zostanie rozpisany konkurs na Prezesa tej spółki" - czytamy w komunikacie.

"Wygrana prezesa Leszkiewicza w konkursie na Prezesa PGZ należy uznać za docenienie jego kompetencji w kierowaniu spółką znajdującą się w trudnym położeniu biznesowym. Ufamy, że te wysokie kompetencje przyczynią się do poprawy efektywności PGZ, której rola w obecnej sytuacji geopolitycznej, stała się kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski" - podaje resort.