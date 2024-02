Dyskusja na temat utrzymania bądź zniesienia ograniczenia handlu w niedzielę trwa. Polska Rada Centrów Handlowych od lat konsekwentnie opowiada się za przywróceniem możliwości handlu we wszystkie niedziele. Jaka jest argumentacja PRCH?

Czy zakaz handlu w niedzielę zostanie zniesiony?

Zakaz handlu w niedzielę wynika z obowiązującej od 2018 r. Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Przewiduje ona odstępstwo od tego zakazu tylko dla siedmiu – wymienionych w przepisach – niedziel w całym roku. Spór o zniesienie lub utrzymanie zakazu trwa w najlepsze. Politycy, w zależności od reprezentowanego stanowiska w stosunku do niedzielnego handlu, dorzucają utrzymanie lub zmianę przepisów w tym zakresie do swoich programowych postulatów, jednak póki co zmian nie widać.

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę: PRCH nie zmienia stanowiska

Polska Rada Centrów Handlowych od lat reprezentuje to samo stanowisko i konsekwentnie opowiada się za przywróceniem możliwości handlu we wszystkie niedziele. Zdaniem przedstawicieli PRCH obiekty handlowe powinny być otwarte w godzinach, które są atrakcyjne dla klientów i najemców.

– Przywrócenie możliwości handlu w niedziele oznaczałoby, że Polska ponownie dołączy do większości krajów Unii Europejskiej, które nie ingerują w możliwość otwierania sklepów w niedziele. Żadnych ograniczeń nie stosuje się w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Finlandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech (po okresie ograniczeń zniosły restrykcje) i Włoszech – stwierdza w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Jakie są argumenty PRCH?

PRCH wspiera oczekiwania i postulaty podmiotów prowadzących działalność w centrach i parkach handlowych, a swoją argumentację w odniesieniu do zniesienia zakazu przedstawia odnosząc się do ekonomiczno-społecznych aspektów.

– Za przywróceniem niedziel handlowych przemawia również szereg argumentów ekonomicznych i społecznych. Taka zmiana pozwoliłaby na wzrost zatrudnienia w handlu o 20-40 tys. osób, zwiększyła obroty handlu o około 4 proc. i przyniosła państwu dodatkowe wpływy podatkowe. Przed 2018 r. niedziele były dla handlu dniem największych obrotów w trakcie tygodnia, a z niedzielnych zakupów korzystało około 75 proc. Polaków. W kolejnych latach, w pojawiających się cyklicznie wynikach badań opinii społecznej, połowa Polaków deklaruje poparcie dla powrotu niedziel handlowych. Podobne oczekiwanie od lat konsekwentnie wyraża Polska Rada Centrów Handlowych – zauważa Krzysztof Poznański.