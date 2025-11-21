Według „New York Post”, oferty przejęcia WBD wpłynęły w czwartek przed południem. Doniesienia te potwierdziły również agencja Reutera i „New York Times”. Paramount Skydance - właściciel m.in. telewizji CBS - miał złożyć ofertę zakupu całego konglomeratu, podczas gdy Netflix i Comcast (właściciel m.in. telewizji NBC) - tylko część spółki zawierającej studia filmowe i telewizyjne oraz platformy streamingowe (HBO Max), bez należących do WBD kanałów telewizyjnych, takich jak CNN, TNT oraz polski TVN. Wcześniej wśród potencjalnych kupców wymieniano także Amazon.

Możliwe przetasowania na globalnym rynku mediów

Jak ocenił „New York Times”, każdy wariant transakcji doprowadzi do wielkich przetasowań na rynku mediów i rozrywki, doprowadzając do fuzji największych kanałów telewizyjnych, studiów filmowych i platform streamingowych. Według dziennika, w ostatnich dniach każdy z koncernów przedstawił szefom WBD prezentację przedstawiającą zalety swojej oferty.

„New York Post” ocenia, że faworytem jest Paramount Skydance, spółka kierowana przez Davida Ellisona, syna sprzymierzonego z Trumpem założyciela Oracle, Larry'ego Ellisona. Według tabloidu, wariant ten jest faworyzowany przez Biały Dom, od którego będzie zależeć zgoda na transakcję. Gazeta pisze, że oferty Comcastu - z szefem którego Brianem Robertsem Trump jest w konflikcie - oraz Netfliksa mogą natrafić na przeszkody prawne w związku z przepisami antymonopolowymi. Oferty te mogą też być niekorzystne dla WBD ze względów podatkowych.

Historia poprzednich przejęć i oczekiwania rynku

Firma Ellisona Skydance na początku tego roku przejęła koncern Paramount Global, właściciela m.in. studia filmowego, telewizji CBS i platformy streamingowej Paramount +. Do wydania zgody na tę transakcje doszło po tym, gdy zarząd spółki zgodził się zawrzeć ugodę sądową z Trumpem i wpłacić 16 mln dolarów na jego fundację. Pozew Trumpa dotyczył rzekomo nieuczciwego edytowania wywiadu Kamali Harris dla CBS podczas kampanii wyborczej, a zapłata pieniędzy była uważana przez krytyków za łapówkę za zgodę na transakcję.

Po przejęciu przez Skydance w CBS wprowadzono zmiany, m.in. zatrudniając konserwatywną publicystkę Bari Weiss na redaktorkę naczelną telewizji oraz obiecując pozbycie się „lewicowego przechyłu” w linii kanału.

Szef WBD David Zaslav jeszcze w październiku informował, że firma rozważa oferty kupna całego koncernu lub jego części. Media donosiły wcześniej, że odrzucił on już dwie oferty Paramount Skydance ze względu na zbyt niską cenę. Wedle oceny „New York Post” zwycięska oferta będzie niższa niż 30 dolarów za akcję. W piątek kurs akcji WBD waha się wokół 23,5 dolara.