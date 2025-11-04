Parytety płci w biznesie. Konfederacja Lewiatan wskazuje na wyzwania

Małgorzata Mroczkowska-Horne zauważyła, że pomimo upływu czasu i zmian obyczajowych, które dotyczą także świata biznesu, debata o parytetach nadal jest potrzebna.

– W 2025 r. parytety nadal nie są faktem. Dyrektywa „Women on boards”, dotycząca udziału kobiet w zarządach czy organach zarządczych spółek giełdowych wchodzi w życie teraz, a w Polsce będzie transponowana do 1 czerwca 2026 r. – powiedziała.

Równe szanse także dla mężczyzn

W parytetach nie chodzi o faworyzowanie którejkolwiek z płci, a o wyrównanie szans. W Polsce w dalszym ciągu niedoreprezentowaną płcią są kobiety, jednak w przypadku firm, które w zarządzie mają przewagę pań, zapisy o parytetach chronią interesy mężczyzn.

– Prawo jest demokratyczne i chroni niedoreprezentowaną płeć. Stosować się do tego muszą wszyscy – tłumaczy Małgorzata Mroczkowska-Horne.

Płace muszą być fair

Kolejnym przejawem nierówności płci w biznesie jest kwestia płac.

– Pensje powinny odzwierciedlać kompetencje i jakość wykonanej pracy, a nie tego, czy wykonuje ją kobieta czy mężczyzna. Niezależnie od stanowiska czy poziomu w hierarchii firmy – podkreśla przedstawicielka Lewiatana.

Warto dodać, że kobiety i mężczyźni są ponadto traktowani nierówno, jeśli chodzi o podział obowiązków rodzinno-domowych.

– W dalszym ciągu bardziej obciążone są tym kobiety. To jednak na szczęście się zmienia – mówi dyrektorka generalna Konfederacji Lewiatan.

