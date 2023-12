Rok 2024 będzie kolejnym rokiem z zakazem handlu w niedziele. Choć pojawiają się głosy o zniesieniu zakazu, to zgodnie z obowiązującym przepisami niedziele nadal są objęte zakazem handlu. W 2024 r. będzie siedem handlowych niedziel. Jak wygląda kalendarz handlowych niedziel? W jakich terminach przypadają niedziele handlowe w 2024 r.?

Niedziele handlowe w 2024 r: Siedem dodatkowych dni na zakupy

W roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Obowiązujące przepisy wskazują bowiem, że niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

W jakich terminach przypadają niedziele handlowe w 2024 r.?

W 2024 r. niedziele handlowe będą przypadać w następujących terminach:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Zakaz handlu w niedzielę w 2024 r: Są wyjątki

Choć pojawiają się głosy o zniesieniu zakazu, to zgodnie z obowiązującym przepisami niedziele nadal są objęte zakazem handlu. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w pozostałe niedziele 2024 r. w placówkach handlowych zakazany jest:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki. Zgodnie z treścią powyższej ustawy niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał:

na stacjach paliw płynnych,

w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,

w aptekach i punktach aptecznych,

w zakładach leczniczych dla zwierząt,

w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami,

w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,

w placówkach pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych,

w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytyczne,

w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich,

w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,

w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych,

w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich oraz w portach i przystaniach – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych,

w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych,

w placówkach handlowych w portach lotniczych,

w strefach wolnocłowych,

w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych,

na terenie jednostek penitencjarnych,

w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych,

w sklepach internetowych i na platformach internetowych,

w przypadku handlu towarami z automatów,

w przypadku rolniczego handlu detalicznego,

w hurtowniach farmaceutycznych,

w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi, częściami zamiennymi do tych maszyn, materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych,

w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach,

w zakładach pogrzebowych,

w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek,

w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,

w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna,

na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi,

w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności,

w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup produktów pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin białkowych, innych upraw polowych, owoców, warzyw, mleka surowego lub runa leśnego.

Jakie kary grożą za złamanie zakazu handlu w niedzielę?

Za złamanie zakazu handlu w te niedziele, która nie są handlowymi grożą wysokie kary grzywny. Ustawodawca przewiduję nawet 100 tys. zł. Przepisy mówią, że "Kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.".

– Istotne jest to, że ww. ustawa penalizuje czyny przedsiębiorców polegające na naruszeniu zakazu handlu w niedzielę i święta popełnione umyślnie, jak i nieumyślnie.Oznacza to, że również przedsiębiorca, który zaniechał lektury obowiązujących przepisów, bądź zlecił pracownikowi pracę w niedzielę, która nie jest niedzielą handlową wskutek błędów organizacyjnych, będzie wypełniał ustawowe znamiona czynu zabronionego i może zostać na niego nałożona kara grzywny w wysokości do 100 tys. zł. Warto jednak nadmienić, że nie jest to jedyna kara jaka może spotkać przedsiębiorców za naruszenie zakazu handlu w niedzielę i święta, albowiem art. 218a Kodeksu karnego przewiduje surowsze kary w postaci kary grzywny bądź kary ograniczenia wolności dla sprawców, którzy naruszają przedmiotowy zakaz, czyniąc to w sposób złośliwy lub uporczywy – wyjaśnia w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl adwokat Oliwia Wiza-Carvalho z kancelarii prawnej WIZA LAW FIRM.