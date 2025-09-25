Na stronach RCL ukazało się pismo datowane na 23 września podpisane z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki przez wiceministra finansów Juranda Dropa, w którym zwrócono się z prośbą do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów Mariusza Skowrońskiego o „wstrzymanie rozpatrywania projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (UD268)” na posiedzeniu SKRM.

Ministerstwo nie podało przyczyn prośby o wstrzymanie prac nad tym projektem nowelizacji.

Przygotowane przez MF propozycje związane są z planowaną fuzją PZU i Banku Pekao. Wskazują na to zapisane w nich zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Projekt zakłada, że banki będą mogły łączyć się z instytucjami niebędącymi bankami, jeśli są z tej samej grupy. Uregulowano też podział firm ubezpieczeniowych.

„W związku z ogłoszonym przez PZU SA i Bank Pekao SA w dniu 1 czerwca 2025 r. memorandum o współpracy proponuje się ujęcie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w wykazie spółek, w których nie mogą być zbyte akcje lub prawa z akcji należące do Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 13 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zmiana ta jest uzasadniona potencjalnym połączeniem ww. spółek, jak i skalą działalności spółki Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” – wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy.

Projektowane regulacje przewidują, że do Prawa bankowego wprowadzone byłyby m.in. zapisy, na mocy których bank będzie mógł się połączyć nie tylko z innym bankiem lub z instytucją kredytową, ale także z „należącą do tej samej grupy co bank spółką akcyjną niebędącą bankiem”. Przy czym, jak wskazano w uzasadnieniu, bank nie musi być podmiotem dominującym takiej spółki, po prostu musi być spółką „co do zasady objętą tym samym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym”. W projekcie zaproponowano także regulacje, które pozwolą Komisji Nadzoru Finansowego kontrolować proces takiej fuzji i odmówić wydania zezwolenia na takie połączenie, jeżeli „prowadziłoby to do naruszenia przepisów prawa, interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku”.

Projektowana ustawa zakłada także zmiany w przepisach o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Chodzi o wprowadzenie do niej przepisów dotyczących podziału zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, co ma m.in. umożliwić sprawowanie skutecznego nadzoru nad nimi przez KNF.

Projekt przewiduje, że podział zakładów ubezpieczeń i reasekuracji będzie możliwy tylko wtedy, jeśli prowadzą one działalność w formie spółek akcyjnych. Poza tym będą możliwe tylko dwie możliwości podziału – poprzez wydzielenie lub przez wyodrębnienie. W przypadku podziału zakładu ubezpieczeń spółkami przejmującymi dzielone podmioty mogą być „krajowy zakład ubezpieczeń albo spółka akcyjna, której akcjonariuszem jest krajowy zakład ubezpieczeń dzielony”.

Na początku czerwca PZU i Bank Pekao podpisały porozumienie o współpracy, która docelowo ma doprowadzić do reorganizacji i zwiększenia efektywności grupy kapitałowej. Na czele nowej grupy ma stać bank, a nie ubezpieczyciel. By to osiągnąć, najpierw konieczny będzie podział PZU poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz w 100 proc. zależnej od niej spółki prowadzącej działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Następnie spółka holdingowa PZU zostanie połączona z Bankiem Pekao SA jako podmiotem przejmującym. Docelowo na GPW notowany będzie Bank Pekao, a akcjonariusze PZU otrzymają akcje Pekao obecnie posiadane przez PZU, a także nowo wyemitowane akcje Pekao. Po całej transakcji udział Skarbu Państwa w nowym podmiocie wynieść ma około 27 proc. (PAP)

ab/ mick/