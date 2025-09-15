Wydarzenia z ostatniego tygodnia, kiedy kilkanaście rosyjskich dronów wtargnęło na terytorium Polski, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, w jak niestabilnych czasach przyszło nam żyć. Zdołaliśmy się przyzwyczaić do zagrożeń związanych z trwającą wojną w Ukrainie oraz wrogą polityką Putina. Dziś te zagrożenia stają się bliższe niż kiedykolwiek wcześniej we współczesnej historii.

To potężne wyzwanie dla państwa, które musi budować odporność strategiczną na coraz agresywniejsze działania Rosji, zapewniając bezpieczeństwo naszych granic. To również wyzwanie dla gospodarki, która musi być jak najmniej podatna na geopolityczne wstrząsy.

„Jak budować odporność i siłę polskiego biznesu w świecie zmian?”

Kołem zamachowym polskiej gospodarki są przedsiębiorcy, którzy przez ponad trzy dekady budowali w Polsce wolny rynek i dobrobyt. Własnymi siłami tworzyli dobrze prosperujące biznesy, miejsca pracy, konkurując nieraz w trudnym otoczeniu rynkowym, a także zmagając się z państwem, które nie zawsze rozumiało potrzeby tych, którzy stanowią fundament naszej gospodarki.

Dziennik Gazeta Prawna ma w swoim DNA wsparcie dla wolnego rynku i rozwoju przedsiębiorczości. Wyrazem tego jest nasz sztandarowy projekt „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”, którego kolejna edycja właśnie startuje na naszych łamach i w serwisach internetowych. Hasło tegorocznej odsłony brzmi: „Jak budować odporność i siłę polskiego biznesu w świecie zmian?” I trudno o bardziej trafne pytanie na dziś. Świat się zmienia: geopolitycznie, technologicznie i społecznie. Obok zagrożeń pojawiają się wyzwania związane z rewolucją cyfrową, demografią, automatyzacją i transformacją rynku pracy. Chcemy sprawdzić, czy polski biznes jest gotów – nie tylko przetrwać, ale przekuć te zagrożenia w sukces, stając się silniejszym i odporniejszym na wstrząsy.

Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiliśmy przedsiębiorców, liderów rynkowych w swoich branżach. Jak co roku, organizując wyjątkowe kolegia redakcyjne, oddajemy specjalne wydanie DGP w ich ręce. To oni przejmą głos, by pokazać, jak naprawdę wygląda prowadzenie biznesu w Polsce. Podzielą się swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i pomysłami na to, jak wspólnie – jako społeczeństwo, rynek i państwo – możemy wspierać rozwój przedsiębiorczości, opierając się zagrożeniom.

Oddajemy głos przedsiębiorcom i liderom branżowym. Kiedy ukaże się specjalne wydanie DGP?

Chcemy, by to wydanie było nie tylko przeglądem problemów, lecz także inspiracją do działania, z rekomendacjami dla rządzących. Przed nami cykl redakcyjny publikacji, wywiady, debaty i dyskusje oraz gala finałowa. Specjalne wydanie DGP stworzone przez przedsiębiorców ukaże się 15 października, w pierwszym dniu Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie głos przedstawicieli polskiego biznesu będzie mocniej słyszalny w debacie publicznej o lepszym państwie i prawie. Zapraszam do udziału i śledzenia tego wyjątkowego na rynku medialnym przedsięwzięcia. ©℗