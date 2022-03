„Jeśli firmy zagraniczne, które zawieszają lub wstrzymują swoją działalność, nie wznowią pracy w Rosji, to powstałe nisze zostaną szybko zapełnione rosyjskimi rozwiązaniami” – zapewniło w oświadczeniu tamtejsze ministerstwo cyfryzacji cytowane przez Agencję Reutera. Działania rosyjskich władz nie są jednak w stanie zatrzymać skutków sankcji dla rodzimej produkcji. Do amerykańskich firm IT (m.in. Apple, Intel, Dell czy Lenovo) dołączył już japoński Ricoh, a ewakuację swoich firm rozważa również tajwański Asus.