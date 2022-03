Według producentów negocjowanie cen z handlowcami nie idzie tak łatwo. – To będzie musiało się zmienić, inaczej producenci przestaną dostarczać towary. Co więcej, podwyżki muszą uwzględniać inflację producencką, która przekracza już 30 proc. A to oznacza, że czekają nas dużo większe podwyżki od tych, z którymi dziś mamy do czynienia – mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Nie uważa też, by nastąpiło ograniczenie dostępu do produktów w związku ze wzrostem eksportu, który faktycznie stał się bardziej opłacalny. – Trzeba pamiętać, że eksportem zajmuje się ok. 15 proc. firm. Pozostałe wciąż walczą o wewnętrzny rynek. Poza tym nikt nie zaryzykuje utraty pozycji w kraju na rzecz podboju zagranicznych rynków. Jej odzyskanie będzie bowiem bardzo kosztowne – przyznaje Gantner.