Delegatura CBA w Warszawie przeprowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w PKP Cargo w związku z wykonaniem tak zwanej decyzji węglowej przez Mateusza Morawieckiego. Szkoda z tego tytułu wyniosła 376,3 mln zł.

PKP Cargo w restrukturyzacji i Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazały, że w sprawie dotyczącej decyzji węglowej zarządzanie sprawą przekazano Delegaturze CBA w Warszawie.

"Jednocześnie wskazujemy, że Spółka PKP Cargo w restrukturyzacji jako zawiadamiający ściśle i na bieżąco współpracuje z organami ścigania w ramach powyższego postępowania" – podano w komunikacie spółki.

Decyzja węglowa w PKP Cargo

Jak informowaliśmy, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień w PKP Cargo w okresie od 25 lipca 2022 roku do 31 lipca 2023 roku.

Sprawa dotyczy tzw. decyzji węglowej, czyli podjęcia działań w ramach wykonania decyzji premiera bez uprzedniego zawarcia porozumienia z ministrem aktywów państwowych oraz wydania uchwały zarządu PKP Cargo wskutek czego wyrządzono szkodę majątkową wielkiej wysokości w postaci utraty przychodów z wykonywanych umów z innymi podmiotami i utraty spodziewanych korzyści.

– PKP Cargo do dziś dotkliwie odczuwa negatywne skutki tzw. decyzji węglowej Mateusza Morawieckiego z lipca 2022 roku oraz sposobu jej wykonania przez ówczesny zarząd Spółki PKP Cargo. Skierował on tabor PKP Cargo do przewozu węgla z nadbałtyckich portów. Odbyło się to kosztem porzucenia innych, komercyjnych i rentownych zleceń. Dlatego w tej sprawie, w czerwcu br. aktualny zarząd PKP Cargo złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki przez Członków Zarządu w latach 2022-2023 r.; z art. 296 § 3 k.k. niegospodarności wielkich rozmiarów i niedopełnienia obowiązków, które doprowadziło do gigantycznych strat i ciągnących się do dziś problemów w Spółce – komentował sprawę Marcin Wojewódka, p.o. prezesa PKP Cargo w restrukturyzacji.

Rekompensata za decyzję węglową

PKP Cargo zwróciło się niedawno razem ze związkami zawodowymi do ministra aktywów państwowych w sprawie wypłaty rekompensaty z tytułu podjęcia decyzji węglowej. Tej wypłaty odmówiono spółce. A – jak przekonywała firma – miała pozwolić dokończyć restrukturyzację oraz uchronić znaczną liczbę miejsc pracy.

MAP poinformowało, że nie ma podstaw do podpisania przez Ministra Aktywów Państwowych umowy z PKP Cargo na podstawie decyzji, wydanej przez Prezesa Rady Ministrów 25 lipca 2022 r. Według resortu aktywów należy stwierdzić, że koszty transportu, o których mowa w decyzji, zostały wobec PKP Cargo w pełni pokryte.