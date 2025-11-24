Uczelnie z apetytem na coraz większą współpracę z biznesem

O wdrażaniu nowych technologii i współpracy nauki z biznesem, prorektor do spraw współpracy z Politechniki Wrocławskiej opowiadała w studiu „Dziennika Gazety Prawnej” podczas I Narodowego Kongresu „Nauka dla biznesu”.

Zagraniczne firmy chętniej współpracują z naukowcami niż polskie

- Chcielibyśmy, żeby polski biznes był tak zainteresowany wdrażaniem praktycznych rozwiązań tak, jak my. Jest postęp, ponieważ na nasz rynek weszło sporo firm zagranicznych. Te podmioty rozumieją, że gospodarkę opartą na wiedzy buduje się tylko we współpracy z nauką i współpracują z nią od lat na zasadzie win-win, bo wiedzą, że bez nauki nie ma innowacji – wskazała prof. Krzyżyńska.

Jej zdaniem polscy przedsiębiorcy powoli też otwierają się na współpracę z naukowcami. - Myślę, że czerpią doświadczenia, bywając w różnych miejscach za granicą. Jest lepiej, natomiast mogłoby być zdecydowanie lepiej - skonstatowała.

Wrocław trzecim najdynamiczniej rozwijającym się miastem UE

Prorektor do spraw współpracy odniosła się również do rankingu Oxford Economics, według którego Wrocław uplasował się na trzecim miejscu wśród najdynamiczniej rozwijających się miast Unii Europejskiej.

– Myślę, że wiele firm patrząc, jaki jest nasz potencjał rynku oraz dostępność specjalistów, uczelni, rozgląda za inwestycjami w regionie. Ale nic samo się nie dzieje - wszystkie ręce na pokład. Zarówno władze miasta, firmy, jak i nauka mają w udział w przyciąganiu biznesu do Wrocławia – podsumowała prof. Krzyżyńska.