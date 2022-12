Realizacja zaleceń Komisji Europejskiej zmusiła Orlen do sprzedaży aktywów Lotosu, które w ostatnich pięciu latach przyniosły spółce ok. 40 proc. zysku operacyjnego. Na tę kwotę składa się 2,7 mld zł od węgierskiego MOL za sieć stacji oraz pieniądze od Aramco: 1,15 mld zł za 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej i 1 mld zł za segment zajmujący się handlem hurtowym paliwami.

Każda z umów ma klauzulę, zgodnie z którą ostateczne kwoty będą uwzględniały zmiany zadłużenia i aktywów obrotowych sprzedawanych firm. Orlen nie chciał podać, jak duże mogą być korekty. Ostateczne warunki transakcji płocka spółka opublikuje razem z wynikami finansowymi za 2022 r. Biorąc pod uwagę także te transakcje, gdzie cena nie została podana, ostateczna kwota zapewne przekroczy 5 mld zł. Kiedy pod koniec lipca akcje Lotosu były wycofywane z obrotu na GPW, rynek wyceniał spółkę na ok. 14 mld zł. 5 mld zł to 35 proc. tej kwoty i pokrywa się mniej więcej z udziałem sprzedanych aktywów w zyskach całego koncernu.

Na modernizację „serca” swojej grupy kapitałowej Lotos wydał w ostatnich kilkunastu latach ok. 10 mld zł. Dzięki temu udało się zwiększyć przerób ropy do ponad 10 mln t rocznie. EFRA, ostatni program modernizacyjny, zwiększyła możliwe do osiągnięcia marże na przerobie ropy.

Część hurtowa handlu paliwami, po wydzieleniu do spółki Lotos SPV 1, znalazła się w rękach Aramco. Ale nowy właściciel nie zrywa relacji z rafinerią. W dodatkowej umowie zobowiązał się do odbioru produktów z rafinerii tak długo, jak będzie funkcjonowało porozumienie o wspólnym zarządzaniu.

Źródłem zysków dla Lotosu była również spółka Lotos Asfalt. Specjalizująca się w produkcji asfaltu firma przyniosła w ostatnich latach ok. 12 proc. zysku operacyjnego całej grupy. Aktywa związane z tym segmentem działalności zostały wniesione aportem do spółki Lotos Terminale zarządzającej bazami paliwowymi i sprzedane na rzecz krajowego Unimotu.

Kwota transakcji nie została ujawniona, choć Unimot poinformował, że na aktywa i związane z nimi inwestycje wyda ok. 450 mln zł. Ma to zwiększyć zysk EBITDA nabywcy o 70-100 mln zł rocznie. Ponieważ EBITDA spółki Lotos Asfalt regularnie w ostatnich latach przekraczała 200 mln zł, oznacza to, że znacząca część zysków związanych z tą firmą zostanie w grupie Orlen. Także w tym przypadku sprzedaż aktywów nie oznacza zerwania związków biznesowych. Podpisane 10-letnie umowy gwarantują Unimotowi dostawy surowców do produkcji asfaltu, a Orlenowi możliwość korzystania ze składów paliwa.