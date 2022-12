Pierwsza stacja w barwach MOL powinna się pojawić w Polsce w styczniu przyszłego roku - mówi nam Péter Ratatics, wiceprezes wykonawczy ds. usług konsumenckich w MOL. - Będzie to jedna ze stacji, których budowę rozpoczął Lotos. Zostanie ukończona już według naszych standardów - tłumaczy. Plan koncernu zakłada, że do końca 2024 r. nastąpi rebranding 80 proc. przejętych stacji. Według szacunków koszt rebrandingu pojedynczej stacji to, w zależności od stanu technicznego danego obiektu, 60-100 tys. dol.