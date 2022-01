W 2010 r. państwo miało 15,6 proc. udziału w kapitale MOL. Większość akcji należała do kapitału zagranicznego. Według stanu na koniec września ub.r. w wolnym obrocie było prawie 46 proc. akcji firmy (27 proc. należało do inwestorów spoza Węgier). Po 10 proc. akcji mają dwie powiązane z rządzącą partią fundacje odpowiedzialne za zarządzanie węgierskimi uniwersytetami, a 10,5 proc. należy do fundacji stworzonej przez MOL wraz z państwem, której celem jest „wypełnianie celów w zakresie odpowiedzialności biznesu, zwłaszcza w zakresie sportu, kultury , zdrowia i ochrony środowiska”.