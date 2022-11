Ogłoszony właśnie przetarg będzie jednym z największych zamówień w historii przewoźnika. Według orientacyjnych szacunków jego wartość sięgnie przynajmniej 3 mld zł. Dodatkowo zgodnie z założeniami przetargowymi zlecenie może być zwiększone do 450 wagonów . Postępowanie obejmie różnego rodzaju pojazdy – z przedziałami, bezprzedziałowe, pierwszej i drugiej klasy, a także restauracyjne czy dzienno-nocne, w których znajdą się rozkładane fotele. PKP Intercity wymaga, by wagony były dopuszczone do jazdy nie tylko po Polsce, lecz także na terenie Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier oraz Litwy. Wszystkie wagony muszą być klimatyzowane i dostosowane do prędkości 200 km/h. Spółka zapowiada m.in. całkiem inny wystrój wnętrz czy bezprzewodowy internet.