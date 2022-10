Widzę co najmniej dwa powody, dla których dokument Model 2035 czy nawet jego ogólny skrót, nie został opublikowany. Po pierwsze, jeśli plan nie jest jawny, to nikt publicznie nie będzie z nim polemizował. Nikt przytomny oczywiście nie kwestionuje tego, że w obliczu wojny na wschodzie powinniśmy wzmacniać Wojsko Polskie i zwiększać nasz budżet na obronność. Ale już na to, ile armia powinna liczyć żołnierzy, czy gdzie i jaki kupujemy sprzęt – można, wcale nie będąc rosyjskim agentem, mieć inny pogląd niż resort obrony. Decyzje dotyczące tak dużego wzmocnienia WP, wydawania setek miliardów złotych w perspektywie kilku lat są epokowe. A my jako podatnicy o nich nie rozmawiamy. Jesteśmy w sytuacji, gdy przychodzi polityk i mówi, że tak będzie, a my tylko możemy grzecznie pokiwać głowami i powiedzieć „aha”. A nawet jeśli byłby to najbardziej genialny polityk świata, to nie tak powinna działać demokracja.