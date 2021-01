Zanim jednak zaczniemy się gromko śmiać, trzeba sobie zdać sprawę, że tak naprawdę to nie ma z czego. Znów ktoś gra na nosie instytucjom państwa. I to źle. Można by górnolotnie powiedzieć, że demokracja jest tak silna, jak silne są jej instytucje, a te z kolei biorą się z szacunku to ustalonych wcześniej zasad. Jeśli zasad przestrzegają wszyscy, to – z jednej strony – obywatel ufa państwu, że go nie złupi i ochroni w razie potrzeby, a państwo może liczyć na obywatela, że będzie się z nim sumiennie rozliczał, płacąc podatki , i uszanuje inne ustalane przez nie prawa.