Unia Europejska ma atuty, które pozostają niewykorzystane

Jak powiedziała Sandra Parthie podczas rozmowy w studiu Dziennika Gazety Prawnej na EFNI 2025 w Sopocie, skutki zmian klimatu są widoczne, czego przykładem są choćby kataklizmy, takie jak powodzie. Trzeba na to reagować.

Brakuje miejsca dla innowacji w Unii Europejskiej

Sandra Parthie zauważyła, że europejskie firmy opracowały całkiem sporo nowych technologii – czystych, innowacyjnych, w zakresie recyklingu czy energii odnawialnej. Trzeba jednak zadbać o zapewnienie środowiska do wdrażania rozmaitych nowych rozwiązań. Na przeszkodzie stoi między innymi biurokracja. Dotyczy to na przykład farm wiatrowych, z kolei w obszarze fotowoltaiki pałeczkę przejęły Chiny dzięki wspieraniu tego sektora.

– To jest sytuacja, w której Unia Europejska i jej państwa członkowskie nie wywiązały się z postanowień Zielonego Ładu – ocenia Sandra Parthie.

Jednocześnie podkreśla ona, że trzeba się przeciwstawiać modnemu obecnie protekcjonizmowi. Wciąż funkcjonuje zbyt wiele przeszkód na jednolitym rynku UE, podczas gdy to on daje Europie siłę, tkwiącą w mocy blisko 450 mln unijnych konsumentów. To motor napędowy rozwoju firm, który pozostaje nie w pełni wykorzystany. Podobnie zresztą jak szeroko rozumiany potencjał współpracy w ramach Unii Europejskiej.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.