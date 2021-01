Jednym z ukaranych podmiotów jest Black Dave Restaurant w Ostrowie Wielkopolskim, której sanepid naliczył maksymalną kwotę 30 tys. zł. Jak opowiada właściciel, cała sprawa toczyła się szybko – w niedzielę była kontrola, a we wtorek pismo o konsekwencjach. To jednak nie zniechęciło do dalszej działalności. – W weekend mieliśmy znowu komplet rezerwacji. Kara przełożyła się na zainteresowanie ludzi z całej Wielkopolski, którzy przyjeżdżali z wyrazami wsparcia. Będziemy się odwoływać do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, ale ona zapewne podtrzyma decyzję. Dlatego pójdziemy do sądu . Konto nie zostało jeszcze zajęte, ale to pewnie kwestia czasu. Nie mamy jednak na nim żadnych środków – mówi Dawid Zmyślony, właściciel Dave Restaurant – jak sam mówi jedynego lokalu w okolicy, który postanowił się otworzyć.