Wodór ma swoją rolę do odegrania w transformacji energetycznej Unii Europejskiej

W pierwszej kolejności wskazuje on na bardziej przystępne ceny energii. To ważne dla ciężkiego przemysłu oraz innych odbiorców. Jak wskazuje Lukas Wernert, jest tu pole do działania i dla władz Unii Europejskiej, i dla państw członkowskich. Kolejnym wątkiem jest rozwój rynków dla zrównoważonych oraz zdekarbonizowanych produktów. Dotyczy to także prawa zamówień publicznych.

Wodór w Unii Europejskiej

Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii mówi także w kontekście ekologii o wodorze i jego promocji.

– Można sobie wyobrazić naszą politykę energetyczną jako piramidę. Najpierw pracujemy nad zmniejszeniem zużycia energii, gdzie to tylko możliwe. Następnie, jeśli przejdziemy o jeden poziom wyżej, staramy się elektryfikować. Dlaczego? Ponieważ elektryfikacja jest bardzo, bardzo energooszczędna. Trzeci poziom to konieczność dekarbonizacji obszarów, w których nie możemy korzystać z energii elektrycznej, i tu właśnie wkracza wodór. Na poziomie Unii Europejskiej, skupiamy się na wodorze odnawialnym – wyjaśnia Lukas Wernert.

/> />

Jak dodaje, jest to również sposób na zwiększenie energetycznej samowystarczalności Unii Europejskiej. Niemniej jednak, potrzebne są dalsze prace nad technologiami, aby wodór lepiej wpisywał się w zrównoważony rozwój.

– Mamy oznaki, że przemysł wodorowy nabiera rozpędu. Inwestycje znacząco rosną z roku na rok, ale prawdą jest również, że istnieją poważne wyzwania, takie jak przystępność cenowa wodoru. Nadal jest bardzo drogi, musimy również prowadzić intensywne prace nad infrastrukturą, aby móc transportować wodór z miejsc taniej produkcji do ośrodków konsumpcji – mówi Lukas Wernert.

Import winduje koszty

Wśród najważniejszych wyzwań dotyczących transformacji Lukas Wernert na pierwszym miejscu wymienia zależność od importu, która skutkuje niestabilnością i wysokimi kosztami energii.

– Problemem jest także nieefektywność i niepełna integracja systemów energetycznych państw członkowskich – dodaje.

Z kolei wśród recept na pokonanie wyzwań jest integracja, scyfryzowanie i powiązanie poszczególnych rynków.

Lucas Wernert był prelegentem na Szczycie Dolin Wodorowych organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach NetZero Energy & H2Poland, którego region był gospodarzem.