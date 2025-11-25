Zmiany dotyczą wszystkich gospodarstw domowych – niezależnie od miejsca zamieszkania, sprzedawcy energii czy wysokości zużycia. A najważniejsze pytanie brzmi: ile realnie zapłacimy w 2026 roku i dlaczego podwyżki są nieuniknione? Dwie rzeczy są pewne: mrożenie cen energii znika, a opłaty regulowane przez państwo rosną, bo URE i ministerstwa opublikowały już konkretne stawki. To właśnie one przesądzą o tym, jakie rachunki zobaczymy w lutym i marcu.

Nowe stawki prądu 2026 rozczarowują. Obiecywano stabilizację, a podwyżki już są w dokumentach

W listopadzie minister energii zapewniał, że nie ma powodu do paniki, bo „ceny samej energii nie wzrosną”. Problem polega na tym, że sama energia to dziś tylko połowa rachunku. Drugą połowę stanowią opłaty dystrybucyjne – te, które są stałe, niezależne od tego, czy ktoś zużywa dużo, czy mało prądu.

I to właśnie te opłaty idą w górę najbardziej. Największy wzrost dotyczy opłaty mocowej, która wprowadzona została w 2021 r., by finansować gotowość elektrowni rezerwowych. Każde gospodarstwo domowe płaci ją co miesiąc, niezależnie od tego, ile prądu zużywa. Stawki na 2026 rok URE opublikował oficjalnie – i trudno je nazwać łagodnymi.

Wzrosną też:

opłata OZE – ponad dwukrotnie,

– ponad dwukrotnie, opłata kogeneracyjna – o prawie 50%.

Trzy podwyżki naraz to coś, czego w rachunkach za energię nie było od lat.

Opłata mocowa 2026 w górę o 50 procent. Gospodarstwa zużywające więcej zapłacą najwięcej

Z Dziennika Ustaw i komunikatu URE wynika jedno: każda taryfa opłaty mocowej rośnie o połowę. Zależnie od tego, ile prądu zużywasz, tyle zapłacisz miesięcznie:

4,29 zł zamiast 2,86 zł – zużycie poniżej 500 kWh

zamiast 2,86 zł – zużycie poniżej 500 kWh 10,31 zł zamiast 6,86 zł – 500–1200 kWh

zamiast 6,86 zł – 500–1200 kWh 17,18 zł zamiast 11,44 zł – 1200–2800 kWh

zamiast 11,44 zł – 1200–2800 kWh 24,05 zł zamiast 16,01 zł – powyżej 2800 kWh

Dla przeciętnego gospodarstwa domowego, które zużywa ok. 3 MWh rocznie, koszt opłaty mocowej w 2026 r. wyniesie: 288,60 zł rocznie – o połowę więcej niż dziś.

Dlaczego opłata mocowa rośnie?

URE tłumaczy to tak: system energetyczny musi utrzymywać rezerwę mocy, a koszty gotowości elektrowni wciąż rosną. To efekt m.in. wyłączania bloków węglowych, większego obciążenia sieci oraz modernizacji systemów stabilizujących.

Opłata OZE 2026 rośnie o ponad 100%. To dopiero początek kosztów

Druga podwyżka dotyczy opłaty OZE, która wspiera producentów energii odnawialnej. Od 1 stycznia 2026 r. OZE rośnie z 3,50 zł/MWh do 7,30 zł/MWh. To ponad 100 proc. wzrostu.

Co to znaczy w praktyce? Przeciętna rodzina zużywająca 3 MWh zapłaci: 21,90 zł rocznie, zamiast 10,50 zł. Niewiele? Tak, ale to dopiero początek sumowania kosztów.

Opłata kogeneracyjna 2026 też drożeje. Kolejna podwyżka o prawie 50%

Trzeci element układanki to opłata kogeneracyjna, która wspiera elektrociepłownie produkujące prąd bardziej efektywnie.

Rządowy projekt przewiduje:

4,36 zł/MWh zamiast 3 zł/MWh.

To ok. 45% podwyżki. Dla rodzinnej skali to kilka złotych rocznie, ale w skali kraju – setki milionów.

Trzy podwyżki prądu 2026 naraz. Oto jak uderzą w domowe rachunki

Choć każda pojedyncza opłata wydaje się niewielka, ich suma już taka nie jest. Rząd oczekuje, że podwyżki dystrybucji zostaną „skompensowane” stabilną ceną energii, ale na to nie ma żadnej gwarancji – taryfy na 2026 rok poznamy dopiero w połowie grudnia.

Dla porządku policzmy stawki (dla 3 MWh/rok):

opłata mocowa: +96 zł rocznie

OZE: +11,40 zł

kogeneracyjna: +4,08 zł

Łącznie: +111,48 zł rocznie tylko na samych podwyżkach opłat regulowanych. To scenariusz „minimum”, bo jeśli cena energii także wzrośnie (a firmy energetyczne już składają wnioski taryfowe), rachunki pójdą jeszcze wyżej.

Jak zmienią się opłaty w 2026 r. (wartości roczne dla 3 MWh) - tabela

Opłata 2025 2026 Różnica Wzrost % Mocowa 192,06 zł 288,60 zł +96,54 zł +50% OZE 10,50 zł 21,90 zł +11,40 zł +108% Kogeneracyjna 9,00 zł 13,08 zł +4,08 zł +45%

Ceny prądu 2026 według rządu mają być stabilne. Ale koszt mrożenia to miliardy

Minister Motyka podkreśla, że utrzymanie mrożenia cen kosztowałoby budżet ok. 3 mld zł. To pieniądze, które – jak mówi – „mogłyby iść na obronność, edukację czy zdrowie”. Tu pojawia się konflikt: z jednej strony rząd zapewnia, że chce „systemowych rozwiązań”, z drugiej – konsumenci pytają, dlaczego najważniejsze opłaty rosną naraz. Motyka tłumaczy to inwestycjami: magazyny energii, lokalne bilansowanie, ułatwienia dla OZE. Ale to inwestycje, które realnie obniżą ceny najwcześniej po 2027 roku.

Motyka uspokaja: taryfy na 2026 mogą być niższe. Ale to nie zatrzyma wzrostu opłat

Minister energii Miłosz Motyka opublikował 24 listopada na portalu X wpis, w którym podkreślił, że „taryfy na sprzedaż energii elektrycznej na 2026 nie są jeszcze zatwierdzone przez prezesa URE. Ceny na rynkach wskazują, że będą one znacznie NIŻSZE niż w tym roku”.

To oznacza, że sama cena energii (kWh) może spaść, ale nie zmienia to faktu, że trzy główne opłaty regulowane — mocowa, OZE i kogeneracyjna — rosną niezależnie od taryf. W praktyce więc część rachunku może być niższa, ale część i tak pójdzie w górę.

Projekt obniżki cen prądu 2026 utknął w Sejmie. Na likwidację opłaty mocowej nie ma szans

Do Sejmu trafił projekt prezydencki, który zakładał:

likwidację opłaty mocowej ,

, likwidację opłaty OZE ,

, obniżenie VAT na energię ,

, rekompensaty z budżetu państwa.

Brzmiało to jak przełom, ale marszałek Sejmu odesłał projekt „do uzupełnienia”. To w praktyce zamraża go na tygodnie, jeśli nie miesiące. Co to oznacza? Podwyżki opłat wejdą, a projekt obniżek nie ma szans obowiązywać od stycznia 2026. To jeden z powodów rosnącej irytacji użytkowników mediów społecznościowych.

Rachunki za prąd 2026 – co naprawdę decyduje o ich wysokości?

Wbrew pozorom najważniejsza nie jest cena samej energii, lecz:

stawki dystrybucji ,

, opłaty regulowane ,

, wzrost kosztów sieciowych ,

, inflacja usług energetycznych ,

, rosnący koszt rezerw mocy.

Cena energii może być taka sama jak w 2025 roku, a rachunek i tak wzrośnie – bo rosną elementy stałe.

Co to oznacza w praktyce?

Gospodarstwa o niskim zużyciu odczują podwyżki najmniej.

Duże rodziny, domy z pompami ciepła i gospodarstwa powyżej 2800 kWh zapłacą najwięcej.

Rosnące opłaty dystrybucyjne będą ciągnąć całość rachunku, nawet jeśli cena energii nie zmieni się o ani grosz.

Jak wzrośnie rachunek za prąd 2026? Przykład 4-osobowej rodziny

Rodzina z Łodzi zużywająca 3,2 MWh rocznie płaci dziś (średnio) ok. 160 zł miesięcznie. Od stycznia 2026 r., przy założeniu braku wzrostu ceny energii, rachunek może wynieść: 175–185 zł miesięcznie, czyli o 15–25 zł więcej. Jeśli taryfy energii także pójdą w górę (np. o 5–10%), wtedy 185–200 zł miesięcznie.

Zmiana sprzedawcy prądu w 2026 r. – czy to w ogóle coś da?

Zmiana sprzedawcy to dziś realna możliwość, ale nie zmienia to opłat dystrybucyjnych, nie omija opłaty mocowej oraz nie omija OZE i kogeneracyjnej. Można zaoszczędzić kilka procent na stawce za kWh, ale nie na tym, co rośnie najbardziej.

FAQ – najczęstsze pytania o ceny prądu 2026

Czy rachunki na pewno wzrosną? Tak – rosną trzy opłaty regulowane, więc nawet przy stabilnych cenach energii rachunek będzie wyższy. Czy cena energii (kWh) też pójdzie w górę? URE ogłosi to w połowie grudnia. Firmy energetyczne złożyły wnioski – ich treść nie jest publiczna. Czy można uniknąć opłaty mocowej? Nie. Jest obowiązkowa dla wszystkich gospodarstw domowych. Czy prezydencki projekt obniżki cen prądu wejdzie od stycznia? Nie ma takiej możliwości. Został odesłany do uzupełnienia. Czy pompa ciepła oznacza wyższe podwyżki? Tak – im wyższe zużycie, tym wyższa taryfa opłaty mocowej.

Podstawa prawna i dokumenty