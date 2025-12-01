Velux Polska: wartości częścią misji od samego początku istnienia firmy

W środowisku biznesowym coraz więcej mówi się o wartościach, rozumianych jako zasady i przekonania, którymi kieruje się firma w swoich działaniach.

– Poza wartościami finansowymi są jeszcze kwestie społeczne, środowiskowe, dotyczące naszych pracowników i wielu innych aspektów – wskazała Aleksandra Stępniak.

Przypomniała, że Grupa Velux to firma, której właścicielami są Fundacja Villum oraz członkowie rodziny założyciela.

– Nasz założyciel w 1965 r. sporządził koncepcję Przedsiębiorstwa Modelowego, z której wynika, że firma Velux będzie firmą traktującą wszystkich interesariuszy - swoich współpracowników, pracowników, partnerów biznesowych dużo lepiej niż robią to inne firmy. Ustanowiono wówczas, że będziemy cały czas utrzymywać pewien standard wartości, stanowić wzór dla innych. I to się dzieje do dzisiaj – powiedziała.

Na rzecz pracowników, i nie tylko

Grupa Velux w Polsce i spółki siostrzane mają obecnie pięć fabryk w Polsce i we wszystkich tych lokalizacjach są jednym z największych pracodawców.

– Budujemy więc cały ekosystem gospodarczy i społeczny, także angażując się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Oferujemy wsparcie naszym pracownikom w kwestii zdrowia, rozwoju zawodowego, sportowego czy edukacyjnego – zaznaczyła.

Dodała, że poza kwestiami społecznymi czy wspieraniem pracowników, generalnie Grupa Velux stawia mocno na edukację, głównie w kontekście zrównoważonych i zdrowych budynków, w których żyjemy.

Kolejna istotna kwestia to środowisko.

– Jako Grupa stworzyliśmy strategię zrównoważonego rozwoju, do której podchodzimy bardzo poważnie i systematycznie wprowadzamy działania związane ze zmniejszaniem naszego wpływu na zmiany klimatu m.in. poprzez redukcję emisji CO 2 niemal do zera w własnej działalności operacyjnej – powiedziała Aleksandra Stępniak.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.