To największa inwestycja Ryanaira w Polsce i jednocześnie piąta placówka szkoleniowa tego przewoźnika w Europie. Wartość przedsięwzięcia to ponad 550 mln zł. Michael O’Leary, prezes Grupy Ryanair, przyznaje, że budowa obiektu ma związek z rosnącym zapotrzebowaniem na pilotów, co z kolei wynika z rosnącego ruchu lotniczego – zwłaszcza w Polsce.

W położonym przy krakowskim lotnisku obiekcie mogą się szkolić zarówno stewardessy, stewardzi, inżynierowie , jak i piloci. Ci ostatni będą zdobywać szlify w specjalnych symulatorach, które mają dokładnie odzwierciedlać warunki lotu. Oprócz precyzyjnie odwzorowanej kabiny, w której za szybami wyświetla się widok łudząco przypominający rzeczywistość, cały kokpit umieszczono w dużych kapsułach na siłownikach. Dzięki tym ostatnim kabina może się poruszać, co m.in. pozwoli odtworzyć wstrząsy związane z turbulencjami czy gwałtownymi zjawiskami pogodowymi – burzami lub silnym wiatrem. Na razie w centrum szkoleniowym stanęły dwa takie symulatory, z których każdy kosztuje kilka milionów dolarów. W ciągu dwóch lat ich liczba wzrośnie do ośmiu. Staną tam też dwa prostsze symulatory stacjonarne. Dzięki temu w centrum będzie się mogło szkolić dziennie ok. 500 osób. Piloci będą tam przechodzić dwojakiego rodzaju szkolenia. Po pierwsze, chodzi o uzyskanie uprawnień do prowadzenia boeingów 737 MAX. Szkolenie trwa ok. 4–5 miesięcy, ale zaczynając edukację, trzeba już mieć podstawowe patenty do pilotowania. Oprócz tego piloci będą tam przechodzić szybkie kursy, które mają potwierdzać ich kwalifikacje. W centrum szkoleniowym zatrudnienie znajdzie 150 specjalistów z wielu krajów.