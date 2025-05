Ryanair podkreśla, że po Irlandii Polska jest pierwszym krajem z największymi inwestycjami przewoźnika. Linia jesienią uruchomi w Warszawie centrum obsługi klientów, które ma szybko reagować w przypadku różnych zakłóceń lotów spowodowanych pogodą, zatłoczeniem nieba czy awariami samolotów. – Pracownicy będą błyskawicznie proponować podróżnym różne alternatywne rozwiązania np. przebukowanie na inny lot. Teraz call-center nie za bardzo sobie radzi w takich sytuacjach. Kluczowe jest znalezienie pomocy szybko. Teraz często przez dwie, trzy godziny podróżni nie wiedzą co robić w czasie zakłóceń – mówi Michał Kaczmarzyk, szef linii Buzz, czyli spółki-córki Ryanaira.

Ryanair zatrudni 200 specjalistów

Przewoźnik już zaczął rekrutacje. Do swojego biurowca na ul. Domaniewskiej w Warszawie chce zatrudnić 200 specjalistów z zakresu obsługi klienta, IT i administracji. Od kandydatów oczekuje dobrej znajomości języka angielskiego, umiejętności komunikacji pisemnej oraz gotowości do pracy w dynamicznym środowisku.

Pracownicy centrum będą pomagać wszystkim pasażerom Ryanaira w całej Europie. Warty 45 mln zł projekt ma opierać się na zaawansowanych narzędziach cyfrowych, w tym na czacie i rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji. Komunikacja z pasażerem ma się odbywać głównie przy pomocy aplikacji i sms-ów.

Ryanair podkreśla, że największą inwestycją w Polsce jest linia Buzz, która ma zarejestrowanych w naszym kraju 74 samolotów. Ta spółka-córka irlandzkiego przewoźnika zatrudnia dwa tys. osób.

Rynair będzie szkolić pilotów w Krakowie

Ryanair prowadzi też we Wrocławiu centrum innowacji i technologii – IT Labs – oraz bazę serwisowo-hangarową do naprawy samolotów, gdzie łącznie pracuje ponad 400 inżynierów i specjalistów IT. Dodatkowo w bazach w Krakowie, Katowicach i Warszawie pracuje 700 specjalistów zajmujących się obsługą naziemną. W październiku Ryanair otworzy zaś w Krakowie Centrum Symulatorowo-Treningowe dla załóg lotniczych, w którym zatrudnienie znajdzie 150 osób. To inwestycja o wartości 500 mln zł. Znajdzie się tam m.in. 10 symulatorów lotu, na których będą się szkolić piloci samolotów Boeing B737 oraz załogi pokładowe z całej Europy.

Ryanair jest też linią, która przewozi najwięcej pasażerów w Polsce. Linia ma tu ponad jedną trzecią całego rynku