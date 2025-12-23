Jacek Liguziński, Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa podkreśla, że kluczowe znaczenie mają dziś rozwiązania innowacyjne, przyjazne środowisku i oparte na zaawansowanych technologiach.

Kierunek jest jasno określony. Miasto chce rozwijać gospodarkę opartą na nowoczesnych rozwiązaniach infrastrukturalnych i środowiskowych, a jednocześnie silnie stawia na technologie przyszłości. Wśród nich szczególne miejsce zajmują sztuczna inteligencja oraz technologie kosmiczne. To obszary, które w najbliższych latach mają realnie decydować o konkurencyjności Krakowa, nie tylko w skali kraju, ale również Europy.

Istotnym atutem miasta jest jego zaplecze naukowo-akademickie. Kraków od lat buduje swoją pozycję jako silny ośrodek akademicki, który może skutecznie zasilać lokalny biznes wiedzą, badaniami i wykwalifikowanymi specjalistami. Władze miasta dostrzegają ten potencjał i chcą go wykorzystać do wspierania firm rozwijających innowacyjne produkty i usługi. To właśnie współpraca nauki z biznesem ma być jednym z filarów dalszego rozwoju gospodarczego.

Liguziński deklaruje także aktywne wsparcie dla firm, które tworzą rozwiązania nowoczesne i zaawansowane technologicznie. Chodzi zarówno o sprzyjające warunki do rozwoju, jak i o długofalową wizję, w której Kraków staje się miejscem przyjaznym dla innowatorów, startupów oraz przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. Szczególny nacisk kładziony jest na technologie, które mogą mieć realny wpływ na jakość życia mieszkańców oraz na zrównoważony rozwój miasta.

W kontekście rosnącej konkurencji między miastami i regionami, takie podejście ma kluczowe znaczenie. Aby utrzymać swoją pozycję i dalej się rozwijać, Kraków musi inwestować w rozwiązania, które wyznaczają nowe standardy w gospodarce. Technologie kosmiczne i sztuczna inteligencja nie są już odległą wizją, lecz realnym kierunkiem rozwoju, o który miasto zabiega już dziś.

Władze Krakowa nie ukrywają, że wierzą w ten model rozwoju. Ich zdaniem to właśnie innowacje i nowoczesne technologie będą fundamentem przyszłej gospodarki miasta. Dzięki połączeniu silnego zaplecza akademickiego, wsparcia dla biznesu i jasno określonej strategii, Kraków chce budować swoją przewagę konkurencyjną na lata.