Jak podkreślił podczas panelu „Strategie determinujące sukces w biznesie”, który odbył się w ramach XXXIV Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska, nastawienie na szybki i łatwy zysk ma krótkie nogi, choć przy odpowiednim doborze technologii, ludzi i procesów szybki zwrot z inwestycji jest możliwy. Jak wskazywał, Lidl Polska realizuje długofalową wizję rozwoju.

Kapitał ludzki atutem firm z Polski

Prezes Wlaźlak podkreślał znaczenie w branży spożywczej efektu skali, a także wartość i rolę pracowników. Tłumaczył, że o ile pod względem kapitału finansowego trudno może być firmom z Polski konkurować z zachodnimi, bo tam był on kumulowany przez pokolenia, o tyle kapitał ludzki stał się dużym atutem.

– Mamy świetnych menedżerów, którzy z powodzeniem mogą konkurować na rynkach międzynarodowych. Mogą kierować oddziałami w krajach zachodnich, przejmując te role od tamtejszych menedżerów. Lidl może być przykładem „eksportu” najwyższej kadry kierowniczej na rynki zachodnie – opisywał.

Sieć Lidl Polska liczy 950 sklepów ulokowanych na terenie całego kraju, obsługiwanych przez 13 centrów dystrybucyjnych. Firma zatrudnia ponad 29 tys. osób.

Na znaczenie pracowników wskazywał też Ryszard Florek, prezes zarządu i twórca firmy Fakro. – Dobra współpraca z pracownikami ma swoją wartość. O każdym problemie rozmawiamy z nimi otwarcie. Znają strategię firmy, wiedzą, jakie mamy problemy. Kontakt z pracownikami i partnerstwo są bardzo ważne – mówił Ryszard Florek.

Jak tłumaczył, aby osiągnąć sukces, nie wystarczą pomysł i ciężka praca. Potrzebny jest długoterminowy plan. – Z firm, które w naszej branży zaczynały razem z nami, w tej chwili żadna już raczej nie istnieje. My jednak nie byliśmy nastawieni na szybki zysk – wyjaśniał prezes Florek.

Podobnie na długofalowy rozwój postawił Colian. Jak wyjaśniał Jan Kolański, prezes i założyciel firmy z branży spożywczej, w jej centrum uwagi znalazły się nieodległe kraje, do których można maksymalnie w trzy godziny dotrzeć samolotem. Rozwój na rynkach zagranicznych był możliwy dzięki pozyskaniu lokalnych partnerów. Obecnie produkty Grupy Colian trafiają do blisko 70 krajów.

Ciekawostka: firma podchodziła elastycznie do nazw stworzonych przez siebie marek. Znane w Polsce „Grześki” czy „Jeżyki” niekoniecznie brzmiałyby przyjaźnie dla obcokrajowców.

Zadanie dla pracodawców

Skoro pracownik odgrywa istotną rolę dla sukcesu w biznesie, to trzeba dbać o jego dobrostan. Tylko w jaki sposób? Uczestnicy panelu odnieśli się do pomysłu wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy, stwierdzając, że nie dałoby się tego zrobić bez uszczerbku dla firm, szczególnie jeśli wynagrodzenie pozostałoby na niezmienionym poziomie. Na pilotaż tego typu rozwiązania zdecydował się polski rząd, program prowadzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mogą wziąć w nim udział przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, a zachętą jest dofinansowanie w kwocie 1 mln zł na jedno przedsięwzięcie.

Podczas dyskusji w Karpaczu podkreślano, że w dobie bardzo silnej konkurencji trzeba wygrywać dobrą jakością i akceptowalną ceną.

/> />

– Zwiększenie wydajności pracy w znacznym stopniu leży po stronie pracodawcy. Konieczne jest wprowadzenie nowoczesnych systemów, technologii, procesów – opisywał prezes zarządu Lidl Polska.

I podał przykład z własnej firmy: zainstalowanie kas samoobsługowych odblokowało czas pracowników, który mogą przeznaczyć na inną pracę w sklepie. Podobnie odciążyła ich automatyzacja zamówień, która znacznie ograniczyła przy tym zjawisko marnotrawstwa żywności. Jak mówił obrazowo Włodzimierz Wlaźlak, ta zaoszczędzona w ubiegłym roku wypełniłaby 1200 dużych ciężarówek (tirów).

Prezes Lidl Polska dodał, że pracownicy bardzo chętnie współdziałają przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań zwiększających wydajność.

– Od razu są w stanie powiedzieć, który system ułatwi im pracę. Przyjmują takie rozwiązania bardzo pozytywnie – podkreślał.

Czy wprowadzanie nowoczesnych technologii pozwoli na tyle zwiększyć wydajność w różnych branżach, że praca przez cztery dni w tygodniu stanie się możliwa? Czas pokaże.

Biznes i klimat

Z czasem okaże się też, czy bycie neutralnym klimatycznie daje przewagę w biznesie. Na razie zielone rozwiązania bywają postrzegane jako przeszkoda, nie szansa, choć nie jest to reguła.

– Przy każdym naszym sklepie, z wyjątkiem tych, które są zlokalizowane w powierzchniach wynajmowanych od centrów handlowych, można naładować samochód elektryczny. To jest nasza odpowiedź na wyzwanie dotyczące ochrony klimatu. Dla nas takie przemyślane działania są elementem długoterminowej strategii – opowiadał Włodzimierz Wlaźlak.

Od października w Polsce obowiązkowe będzie przyjmowanie przez sklepy opakowań po napojach, po wejściu w życie tzw. ustawy kaucyjnej. Firma Lidl Polska jest już do tego przygotowana. Sieć prowadzi też akcje edukacyjne wśród klientów, wykorzystując komunikaty w sklepach, relacje w mediach czy na portalach społecznościowych, a klienci chętnie oddają opakowania do automatów, które pojawiły się w sklepach.

– Udało nam się już zebrać ponad 70 mln sztuk butelek plastikowych PET i metalowych puszek. Ślad węglowy musi być redukowany i trzeba to robić w sposób skuteczny – podkreślał prezes Wlaźlak.

Prawo czasem nie sprzyja

Podczas dyskusji poruszono również kwestię rozwiązań prawnych. Warunki tworzone przez państwo mogą być hamulcem albo kołem zamachowym dla biznesu. Przedsiębiorcy w Polsce nie ukrywają, że państwo, stanowiąc prawo, niestety częściej zaczyna im mówić, co mogą robić, zamiast – czego nie wolno.

– Z punktu widzenia prowadzenia biznesu bardzo ważne są równość, stabilność, przewidywalność prawa. Przedsiębiorcy inwestują wtedy, kiedy wiedzą, czego mogą się spodziewać. Kiedy gospodarka jest przewidywalna, można budować i rozwijać biznes – mówił prezes Wlaźlak.

Jako przykład istniejącej nierówności podał regulacje prawne dotyczące możliwości pracy sklepów w niedzielę. – Jedni mogą mieć otwarte sklepy, a inni nie. Jest to jawne pokazanie różnego podejścia do podmiotów gospodarczych. Istnieją również różne rozwiązania w zakresie płacenia podatków. Płacimy już więcej podatku obrotowego od sprzedaży detalicznej niż podatku dochodowego. O sukcesie firmy powinny decydować innowacyjność, pracowitość i zaangażowanie. Przepisy prawa nie powinny sprawiać, że jedni zarobią więcej, a drudzy mniej – podsumował prezes zarządu Lidl Polska.

Warto dodać, że 70 proc. obrotu sieć Lidl Polska osiąga dzięki współpracy z polskimi dostawcami.

AK

Organizator

/> />





















Partner relacji