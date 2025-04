Spółka startuje z wielkimi przetargami na roboty budowlane przy lotnisku i szybkiej linii kolejowej Warszawa – Łódź. Wartość postępowań do końca roku sięgnie 30 mld zł. Większość robót zacznie się w przyszłym roku

Władze Centralnego Portu Komunikacyjnego przechodzą z fazy projektowej do wykonawczej. Na pierwszy ogień oprócz lotniska idą inwestycje związane z dojazdem, które mają być oddane jednocześnie z portem – czyli w 2032 r. Chodzi o linię kolejową Warszawa – Łódź oraz o budowę dróg prowadzących do terminala. Wybrano już wykonawcę tunelu dalekobieżnego o długości ok. 4,5 km pod Łodzią. Za ok. 1,8 mld zł wydrąży go firma Porr.

Podziemny przejazd pozwoli przejechać pod miastem z prędkością 160 km/h. Jesienią spółka CPK zamierza zaś ogłosić przetargi na budowę niemal całej trasy z Warszawy do Łodzi, na której pociągi mają się rozpędzać do ok. 320 km/h. Grzegorz Piotrowski, dyrektor podprogramu kolejowego CPK, zapowiada, że w ramach realizacji tej trasy ogłoszonych zostanie łącznie dziewięć postępowań.

Tunel z Warszawy w stronę CPK zlecą w osobnym przetargu

Osobno będzie wybierany m.in. wykonawca długiego 9-kilometrowego tunelu, który ma przecinać zachodnie przedmieścia Warszawy. Oddzielne przetargi obejmą też budowę torów między Warszawą i CPK, linii między CPK i Łodzią, a także systemu sterowania ruchem kolejowym oraz systemu zasilania 25 kilowoltów. Pociągi dużych prędkości będą korzystały z innego napięcia niż to, które teraz jest używane na polskiej sieci kolejowej (trzy kilowolty). W przypadku linii Warszawa – Łódź realizowany jest program dobrowolnych nabyć. Przewiduje on m.in. bonusy dla właścicieli nieruchomości wynoszące 20 proc. wartości gruntu i 40 proc. dla budynków.

W odróżnieniu do przejmowania działek pod lotnisko, w przypadku kolei program dotyczy tylko działek zabudowanych. Tory przetną także wiele gruntów bez zabudowań, ale w tym przypadku niezbędne pod inwestycje fragmenty działek będą przejmowane w procedurze wywłaszczeniowej. Grzegorz Piotrowski zapowiada, że wkrótce zostanie złożony wniosek o decyzję lokalizacyjną dla budowy tunelu między Warszawą Zachodnią a rogatkami stolicy. Kolejne wnioski będą składane w następnych miesiącach.

Budowa linii Warszawa - Łódź wystartuje w 2026 r.

Przed końcem roku spółka CPK będzie dysponować wszystkimi decyzjami lokalizacyjnymi dla budowy linii Warszawa – Łódź. Oznacza to, że po uprawomocnieniu się dokumentów przejęte zostaną niezbędne do rozpoczęcia inwestycji działki. W tym roku nie zostanie jedynie ogłoszony przetarg na budowę linii kolejowej na obszarze samego lotniska. Ta część inwestycji jest jeszcze projektowana.

Władze CPK zakładają, że budowa szybkiej linii z Warszawy do Łodzi zacznie się na dobre w przyszłym roku. Piotr Rachwalski, wiceprezes spółki, przyznaje, że to będzie pionierska inwestycja, bo dotąd nie budowano w Polsce linii dużych prędkości. Liczy, że jej pierwsze odcinki będą skończone w 2030 r. Wtedy będzie można tam rozpocząć pierwsze testy z pociągami. Między Warszawą i Łodzią szybkie składy mają zacząć kursować dwa lata później. W spółce CPK dowiadujemy się, że w pierwszym etapie nie będzie gotowy łącznik kolejowy między Centralną Magistralą Kolejową a lotniskiem w Baranowie, który pozwoliłby z południa Polski – z Krakowa czy Katowic – dojechać bezpośrednio do portu. Według Grzegorza Piotrowskiego będzie on ukończony wraz z całą linią Igrek z Warszawy do Wrocławia i Poznania, czyli w 2035 r. Do 2032 r. gotowy ma być też tylko jeden z dwóch planowanych zjazdów przed Warszawą z nowej trasy do istniejących linii. Na wysokości Pruszkowa powstanie łącznik z linią skierniewicką, który będzie wykorzystywany awaryjnie podczas kłopotów z przejazdem 9-kilometrowym tunelem na obrzeżach stolicy. W pierwszym etapie powstanie zaś rozbudowany węzeł na przecięciu nowej trasy z linią nr 11 ze Skierniewic do Łowicza. Dzięki temu do obu tych miast będzie można kierować regioekspresy z Warszawy lub Łodzi.

Wykonawca terminala zostanie wybrany po dialogu konkurencyjnym

Trwają też przygotowania do budowy dróg dojazdowych do lotniska. Chodzi m.in. o połączenia z autostradą A2 i drogą krajową nr 50. Prowadzony jest już przetarg na realizację odcinków, które w pierwszym etapie będą służyć jako dojazd dla sprzętu budowlanego. Latem ma zostać ogłoszone postępowanie na realizację pozostałych dróg.

Rozkręcają się też przygotowania do budowy lotniska. Latem ma wystartować dialog konkurencyjny w sprawie budowy terminala. Prezes spółki CPK, Filip Czernicki, zapowiada, że w najbliższych tygodniach od wykonawcy przejęta zostanie kompletna dokumentacja projektowa dworca lotniczego. Spodziewa się też, że po wakacjach – po rozpatrzeniu przez resort rozwoju odwołań – uprawomocni się decyzja lokalizacyjna. Wtedy spółka CPK automatycznie stanie się właścicielem brakujących działek pod lotnisko. Dotąd w ramach procedury dobrowolnej udało się przejąć ponad 50 proc. niezbędnych gruntów. Wczesną jesienią będzie można też wystąpić o pozwolenie na budowę portu. Jego realizacja ma na dobre wystartować w 2026 r. – Pierwsze samoloty wystartują stamtąd w 2032 r. – zarzeka się Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK.