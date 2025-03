Jak polskie firmy mogą zbudować przewagę konkurencyjną przy użyciu najnowszych technologii – będą się zastanawiać uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Katowickie forum, będące od lat największym wydarzeniem biznesowym w naszej części Europy, co roku podejmuje najbardziej aktualne tematy. EKG daje przestrzeń do szerokiej i otwartej debaty o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki, ale także do rozmowy o najważniejszych zjawiskach, tendencjach i technologiach, które kształtują współczesny świat. Szczególnie technologie nabrały wyjątkowego znaczenia w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu ekonomii, polityki i życia społecznego. Dlatego też na tegorocznym kongresie uwaga ekspertów i ekspertek skupi się m.in. na ścieżce tematycznej pod nazwą „Cyfryzacja, technologie, innowacje”.

W debacie poświęconej najnowszym zdobyczom technologii nie zabraknie kwestii związanych z bezpieczeństwem gospodarczym i politycznym, które są tematami wiodącymi tegorocznej edycji EKG. Dyskusje będą dotyczyć zatem bezpieczeństwa cyfrowego, m.in. sposobów ochrony infrastruktury krytycznej, ryzyk wynikających z uzależnienia od zaawansowanych technologii z importu, a także walki z dezinformacją i wojną hybrydową.

Wiele uwagi poświęcone zostanie zagadnieniom związanym ze sztuczną inteligencją. Prelegenci dyskutować będą m.in. o tym, jak wykorzystanie AI zmienia reguły gry w biznesie i czy technologia ta może być jednym z filarów budowania przewagi konkurencyjnej polskich firm. Goście EKG zastanowią się też nad tym, gdzie w globalnym wyścigu technologicznym plasują się obecnie polskie gospodarka i nauka. Ważnym tematem debat eksperckich będą ekosystemy ery cyfrowej, które wykorzystują AI w sprzedaży i marketingu. Wirtualni asystenci, chatboty, nowi zaangażowani konsumenci, ale i realne pieniądze – to dziś biznesowa rzeczywistość, która wymaga eksperckich komentarzy.

Jak wskazuje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator katowickiego kongresu, interesująco zapowiada się także dyskusja o mapie cyfrowej dla Polski, w tym prorozwojowych inwestycjach ICT w sektorze publicznym. – Temat ten uzupełnią rozmowy o aspekcie ludzkim rozwoju technologicznego, w tym kompetencji cyfrowych, które wymagają stałego poszerzania. Ich brak to hamulec rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego dla Polski. Zaproszeni eksperci ocenią zatem poziom wiedzy naszego społeczeństwa w tym zakresie i odpowiedzą na fundamentalne pytanie: czy są powody do nie pokoju? – dodaje Kuśpik.

Agenda tegorocznego EKG – które rozpocznie się 23 kwietnia i potrwa trzy dni – przewiduje ponad 200 sesji, paneli i debat. Wydarzenie przebiegać będzie pod hasłem przewodnim „Razem dla bezpiecznej przyszłości. United for a Safe Future”, co jasno wskazuje priorytety dla zjednoczonej Europy na kolejne lata. Swoimi wiedzą i doświadczeniem podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wymienią się polscy i zagraniczni przedstawiciele biznesu, politycy, eksperci oraz specjaliści branżowi. ©℗