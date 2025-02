Postulaty m.in. dziewięciu zmian rozporządzeń i 14 zmian ustawowych zostały w poniedziałek opublikowane przez kierowany przez Rafała Brzoskę zespół ds. deregulacji.

„W ciągu zaledwie siedmiu dni stworzyliśmy zespół kilkuset wolontariuszy, ekspertów i urzędników, których połączyła wspólna wizja zmiany machiny biurokratycznej państwa” - napisał w poniedziałek Brzoska na portalu X.

Brzoska: Deregulacja nie jest celem samym w sobie

„Deregulacja nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem do poprawy jakości życia wszystkich obywateli. Zaproponujemy nie tylko zmiany w prawie, ale również rozwiązania poprawiające komfort pracy urzędników” - dodał.

W poniedziałek 10 lutego premier Donald Tusk zaproponował prezesowi InPostu Rafałowi Brzosce pokierowanie zespołem, który miałby przygotować propozycje deregulacyjne. Brzoska propozycję przyjął.

Opublikowane w poniedziałek postulaty zmian prawnych na poziomie rozporządzeń liczą dziewięć pozycji.

Zespół opowiada się wprowadzenie zasady domniemania niewinności podatnika. „Ograniczy tu nadużycia skarbówki, poprawi klimat dla przedsiębiorców i zmniejszy liczbę sporów podatkowych” - brzmi uzasadnienie.

Dalsze propozycje to: niekaranie podatników i księgowych za niecelowe błędy i pomyłki, ograniczenie stosowania kar w VAT oraz podwyższonych o 50 proc. odsetek za zwłokę, brak możliwości przerwania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych poprzez wszczęcie dochodzenia w Kks na rok przed upływem przedawnienia, nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku, gdy kontrola podatkowa przekroczy 6 miesięcy.

Następna propozycja to „zmiana agresywnej praktyki egzekucji komorniczej”. Blokowanie kont firmowych przez Urzędy Skarbowe powinno być stosowane wyłącznie w sytuacjach, gdy istnieją mocne dowody na oszustwo podatkowe, a nie jako standardowa procedura kontrolna - wskazują pomysłodawcy.

Dalsze postulaty to zwiększenie liczby wydawanych interpretacji ogólnych przez Ministra Finansów, wprowadzenie obowiązku stosowania się organów podatkowych do korzystnych dla podatników orzeczeń TSUE czy nienaliczanie składek zdrowotnych od sprzedaży środków trwałych oraz nieruchomości gruntowych wykorzystywanych do działalności.

Lista zmian ustawowych - 14 pozycji

Licząca 14 pozycji lista zmian ustawowych zawiera postulaty: ograniczenia nadużyć w stosowaniu aresztów tymczasowych przeciwko obywatelom, identyfikacji kolejnych usług, które można przenieś do aplikacji mObywatel, zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędników czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach, egzekwowanie zasady „Unia Europejska + zero” czyli brak dobudowywania krajowych przepisów do dyrektyw unijnych, zrównanie ważności dokumentacji elektronicznej z papierową, wprowadzenie ugód podatkowych w relacji obywatel - Urząd Skarbowy, racjonalizacja wymiaru kar w obrocie gospodarczym - tzw dekryminalizacja obrotu gospodarczego, zmniejszenie o 50 proc. częstotliwości kontroli działalności gospodarczej, integracja istniejących systemów administracyjnych w usługach dla obywateli, możliwość finansowania przez przedsiębiorcę linii przesyłowych na terenie własnej inwestycji.

Na liście są też: ukrócenie nadużywania przez urzędników postępowań karno-skarbowych do zawieszania przedawnienia zobowiązań podatkowych, skrócenie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zwolnienie podmiotowe w VAT dla mikrofirm na poziomie 350 tys. zł, zmiana konieczności zatrudniania cudzoziemców tylko na umowę o pracę.

W obszarze regulacji unijnych zespół ds. deregulacji postuluje też zmiany w wymogach raportowania ESG dla firm poprzez deregulację lub przynajmniej modyfikację dyrektywy CSRD, tak aby wynikające z niej obowiązki nie obciążały nadmiernie przedsiębiorstw i nie ograniczały ich konkurencyjności. Jak wskazuje zespół, średni koszt dostosowania się małej firmy do wymogów CSRD to 50 tys. euro.

Zespół postuluje też, że aby w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, konieczne jest dostosowanie krajowych regulacji, które będą wspierać innowacje i chronić prawa obywateli.

Zgodnie z informacjami "sprawdzaMY", która - jak wyjaśnił Rafał Brzoska - jest stroną internetową "społecznej inicjatywy deregulacyjnej", w zespole powstały cztery rady.

Pierwsza dot. cyfryzacji, rozwoju i wsparcia badań; zasiadają w niej: Maciej Kawecki (nauczyciel akademicki), Piotr Sankowski (informatyk) i Anna Streżyńska (b. minister cyfryzacji w latach 2015-2018). Druga dot. samej deregulacji; jej członkowie to: Robert Gwiazdowski (profesor akademicki, adwokat i doradca podatkowy), dr hab. n. pr. Przemysław Litwiniuk (prawnik i samorządowiec) oraz Agnieszka Maria Majewska (rzecznik MŚP).

Kolejna grupa ekspertów ma zająć się sprawami samorządowymi. Zasiądą w niej: Jakub Banaszek (prezydent Chełma, wiceprezes Związku Miast Polskich), Krzysztof Kosiński (prezydent Ciechanowa), Rafael Rokaszewicz (prezydent Głogowa) i Tadeusz Truskolaski (ekonomista i prezydent Białegostoku). Ostatnia z rad zajmie się kwestiami ochrony zdrowia. Są w niej: Dorota Korycińska (prezeska Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, Krzysztof Łanda (lekarz) i Tomasz Zieloński (lekarz). (PAP)