W zdecydowanej większości branż wynagrodzenia stanowią coraz większą część kosztów działania.

Im większa firma, tym lepsze rezultaty finansowe. Tak na bazie danych Głównego Urzędu Statystycznego można podsumować wyniki firm za I półrocze. Łączny wynik 47 tys. badanych firm (dane nie uwzględniają przede wszystkim instytucji finansowych) wyniósł 117,9 mld zł. Prawie 45 proc. tej kwoty przypadło na największe podmioty, zatrudniające co najmniej 500 osób. Firmy mające od 10 do 49 pracowników zarobiły w tym czasie 17,3 mld zł.

Statystycy przyglądają się również, jak radzą sobie firmy w zależności od tego, kto jest ich właścicielem. „Wynik finansowy netto podmiotów z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego osiągnął poziom 42,3 mld zł i stanowił 35,8 proc. wyniku netto wszystkich badanych podmiotów prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób” – poinformował GUS. Publikowane dane pozwalają na określenie, jak wyglądały w I półroczu nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw.

Spowolnienie inwestycyjne

Ekonomiści zwracali uwagę na stosunkowo słabą aktywność przedsiębiorstw w tym zakresie. Sytuacja poszczególnych branż jest zróżnicowana, ale w zdecydowanej większości widać spowolnienie. Dotyczy to zarówno udziału inwestujących przedsiębiorstw w ich ogólnej liczbie, jak i wielkości projektów. Tylko w trzech branżach odsetek inwestujących firm w I półroczu br. był wyższy niż rok wcześniej. W największym stopniu dotyczy to „działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją”. Przed rokiem nakłady ponosiło sześć na 10 firm w tej branży. Teraz już dwie na trzy. O 1 pkt proc., do 44 proc., wzrósł odsetek inwestujących firm budowlanych. W minimalnym zakresie wskaźnik ten podniósł się w firmach użyteczności publicznej.

Łączna wartość rozpoczętych inwestycji to prawie 34,5 mld zł, o 6 proc. mniej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. Niemal czterokrotny wzrost miał miejsce w „pozostałej działalności usługowej”, ale łącznie planowała ona wydatki na poziomie nieprzekraczającym 45 mln zł. Podwoiły się – do 1,6 mld zł – planowane inwestycje w branży górniczej. O ponad 40 proc. do 2,4 mld zł urosły zakładane wydatki w „informacji i komunikacji” (tu w grę wchodzi branża informatyczna, ale też dostawcy internetu czy usług telefonicznych). Tradycyjnie największe nakłady inwestycyjne ponoszą jednak inne branże: przetwórstwo przemysłowe i energetyka. Tu zaś uruchamiane projekty miały wartość niższą niż przed rokiem. W przetwórstwie był spadek o 3 proc., do 11,5 mld zł, a u producentów prądu o jedną trzecią, do 6,4 mld zł.

Statystycy podsumowali wydatki już zrealizowane

„W I półroczu 2024 roku nakłady inwestycyjne ogółem badanych przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób prowadzących księgi rachunkowe wyniosły 97,7 mld zł. Przedsiębiorstwa duże, tj. o liczbie pracujących 250 osób i więcej, zrealizowały 72,9 proc. ogółu nakładów” – podał GUS. Obniżka rentowności, z jaką mają do czynienia firmy, jest tłumaczona wysokimi kosztami pracy. Ich wzrostowi sprzyjają duże podwyżki płacy minimalnej. W zdecydowanej większości branż udział wynagrodzeń w kosztach działania okazał się wyższy niż rok wcześniej. Największy wzrost z 32 proc. do 36 proc., zanotowały „pozostałe usługi”, czyli branża, która najbardziej zaczęła myśleć o inwestycjach. W branży edukacyjnej praca w I półroczu 2023 r. odpowiadała za 43 proc. kosztów. W tym roku było to już 47 proc. ©℗