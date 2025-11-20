Biedronka przeznaczy blisko 120 mln zł na świąteczne benefity dla pracowników i ich rodzin, podała spółka. Świąteczne paczki trafią do pracowników Biedronki i ich dzieci na początku grudnia.

Na paczki i przyjęcia świąteczne firma przeznaczyła ok. 65 mln zł, na e-kody – 55 mln zł. Łącznie pracownicy otrzymają 171 600 paczek, w tym 88 500 dla pracowników oraz 83 100 dla ich dzieci w czterech grupach wiekowych (0-2, 3-6, 7-10, 11-18 lat). Łączna wartość paczki dla pracownika to ok. 630 zł, a dla dziecka – ok. 360 zł.

„Sieć Biedronka oferuje swoim pracownikom ponad 20 programów socjalnych i benefitów, opartych na 4 filarach: Zdrowie, Rodzina, Edukacja oraz Sport i Rekreacja. Do jednych z atrakcyjniejszych należą tradycyjne benefity w okresie przedświątecznym. Pakiet świąteczny składa się m.in. z paczki świątecznej dla pracownika i jego dzieci. Firma przygotowuje 4 rodzaje paczek dla dzieci w zależności od wieku (0-2 lata, 3-6 lat, 7-10 lat i 11-18 lat). Oprócz paczek, w ramach pakietu świątecznego, pracownicy otrzymują e-kody pracownicze, którymi mogą zapłacić za zakupy w sieci Biedronka, Biedronka Home lub Hebe, oraz fundusze na przyjęcia świąteczno-noworoczne w swoich zespołach” – czytamy w komunikacie.

Świąteczne benefity w innych sieciach handlowych

Sieć Aldi poinformowała o grudniowych premiach. Pracownicy działów sprzedaży, magazynów i administracji mają otrzymać dodatek w wysokości 350 zł. Będzie wypłacany w postaci kart przedpłaconych. Przewidziano także premie za brak absencji oraz do 1 tys. zł brutto dla osób na stanowiskach kierowniczych.

Lidl Polska zaoferuje pracownikom kupony rabatowe na zakupy. „W tym roku w grudniu, który jest szczególnie pracowitym miesiącem dla branży handlowej, zaprosimy naszych pracowników do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie wielkiej akcji promocyjnej aplikacji Lidl Plus, w ramach której otrzymają oni kupony rabatowe o łącznej wartości 1,2 tys. zł na zakupy w sklepach Lidl Polska” – przekazała rzeczniczka sieci Aleksandra Robaszkiewicz. Promocja skierowana jest do pracowników, współpracowników oraz części osób zatrudnionych przez kontrahentów.

Z okazji Bożego Narodzenia Lidl przygotuje także ponad 22 tys. paczek dla dzieci pracowników do 13. roku życia. Pakiety będą zróżnicowane w zależności od wieku.

W Kauflandzie na wszystkich pracowników co roku czekają specjalnie przygotowane paczki świąteczne, wykonane z recyklingowanej tektury i papieru z marketów sieci. Paczki otrzymuje również ponad 2 000 emerytów, którzy pracowali w firmie. Na Boże Narodzenie oraz Wielkanoc pracownicy dostają także bon zakupowy do wykorzystania w marketach Kaufland – bon jest wielokrotnego użytku, automatycznie doładowywany i ważny przez cztery lata. Bony otrzymują również emeryci.