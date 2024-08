Związkowcy po zaczerpnięciu opinii prawnych podjęli uchwałę, która wyraża sprzeciw wobec działań właściciela wraz z żądaniem przywrócenia porządku prawnego w spółce. W ich opinii rada nadzorcza została powołana nielegalnie, niezgodnie ze statusem spółki.

Trwa spór w Poczcie Polskiej. Ponad tydzień temu tuż przed posiedzeniem zarządu odwołano z rady dwóch przedstawicieli pracowników: Roberta Czyża i Magdalenę Lebiedź. Nadeszły również zmiany w zarządzie: odwołano Wojciecha Krysztofika z funkcji wiceprezesa oraz zawieszono w obowiązkach wiceprezesa Andrzeja Bodzionego.

Nielegalna rada nadzorcza Poczty Polskiej?

Jak podano w informacji Związku Zawodowego Pracowników Poczty, zgodnie z statutem spółki, rada nadzorcza składa się „dwóch przedstawicieli pracowników”. Jedyny przypadek, kiedy rada nadzorcza podejmuje ważne uchwały w składzie bez przedstawicieli pracowników to niedokonanie wyboru członka rady nadzorczej przez pracowników, o czym stanowi § 33 ust 3 statutu spółki – a taki nie wystąpił.

To oznacza, że aby rada nadzorcza podejmowała ważne uchwały w momencie odwołania przedstawiciela pracowników w jego miejsce właściciel powinien powołać osobę, która uzyskała kolejną najwyższą liczbę głosów w ostatnich wyborach.

"Oznacza to, iż uchwały podjęte przez radę nadzorczą w dniu 12 i 13 sierpnia br. tj. odwołanie wiceprezesa, zawieszenie wiceprezesa, powołanie wiceprezesów spółki, zatwierdzenie planu transformacji i inne są w naszej ocenie nieważne" – podają związkowcy.

Związkowcy przypomnieli par. 29 ust. 1a statusu spółki, w którym zapisano, że w skład Rady Nadzorczej wchodzą:

do trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw łączności,

do dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

do dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,

dwóch przedstawicieli pracowników spółki.

Natomiast tryb wyboru przedstawicieli jest zawarty w par. 33 i 34 wspomnianego dokumentu, gdzie czytamy, że w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną najwyższą liczbę głosów w ostatnich wyborach.

Spółka odpowiada

W odpowiedzi na pytanie Gazety Prawnej biuro prasowe spółki przekazało, że decyzja została podjęta zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

"Odwołanie jest podyktowane brakiem udzielenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, wiążącego się z niewłaściwym sprawowaniem nadzoru nad działalnością Spółki i Zarządu, co znajduje potwierdzenie w znaczącym pogorszeniu się sytuacji finansowej Spółki" – czytamy w komentarzu udzielonym naszej redakcji.

Transformacja Poczty Polskiej

Jak informowaliśmy niedawno, podczas konferencji prasowej Poczta Polska przedstawiła Plan Transformacji. Co on zakłada? Przede wszystkim zmiany w sprzedaży, logistyce, zasobach ludzkich, IT, nieruchomościach i finansach grupy kapitałowej.

Prezes wskazał, że chce, aby poczta nie była niedostosowaną firmą listowo-przekazową, a stała się nowoczesną firmą kuriersko-detaliczno-cyfrową.

W spółce zostanie przeprowadzony program dobrowolnych odejść.

Założono, że programem zostanie objętych 9,3 tys. pracowników, którzy zostaną wskazani przez zarząd. W pierwszej kolejności "propozycje" będą kierowane do osób, które nie pełnią funkcji operacyjnych. "Zajmie to kilka tygodni, aby zacząć to wdrażać" – powiedział Mikosz. Dodano, że to koszt około 600 mln zł.