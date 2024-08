– Zaczynamy tę drogę od dość bolesnej diagnozy – zaczął Sebastian Mikosz na konferencji poświęconej Planowi Transformacji Poczty Polskiej.

Na początku prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz przedstawił sześć problematycznych obszarów w zakresie funkcjonowania instytucji.

Są to:

niska jakość usług - niesprofilowana, chaotyczna oferta

dług technologiczny - średni wiek kluczowych systemów to 20 lat,

zaniedbana sieć placówek - niedostosowanie do oczekiwań klientów,

zły pracodawcy - słaba organizacja i warunki pracy i wynagrodzeń,

brak produktów finansowych,

nieliczący się gracz na rynku KEP.

– Sytuacja jest bardzo trudna, ale Poczta Polska ma swoje atuty – przekonywał Mikosz podczas konferencji.

Prezes pokazał główne atuty firmy, wymienił: zdolności dystrybucyjne produktów i usług, rozpoznawalna marka, zdolności logistyczne, zaufanie do listonoszy, zdolność obsługi gotówki i posiadane nieruchomości.

Plan Transformacji Poczty Polskiej

Prezes Mikosz przedstawił Plan Transformacji składający się z ośmiu obszarów: sprzedaży, logistyki, zasobów ludzkich, IT, organizacji i zarządzania, nieruchomości, finansów i grupy kapitałowej.

– Zasoby ludzkie są ogromnym wyzwaniem. Jak stać się atrakcyjnym pracodawcą? – zapytał retorycznie prezes Poczty Polskiej po czym przeszedł do omówienia kolejnych punktów planu transformacji.

Wskazał, że chce, aby poczta nie była niedostosowaną firmą listowo-przekazową, a stała się nowoczesną firmą kuriersko-detaliczno-cyfrową.

Zatrudnienie w Poczcie Polskiej

Mikosz wskazał, że problemem jest demografia pracowników Poczty Polskiej. Pokolenie Z stanowi jedynie 5 proc. wszystkich pracowników, a w ciągu najbliższych 6 lat 26 proc. załogi osiągnie wiek emerytalny.

Pokazano również, że jest wysoki poziom rotacji wśród pracowników, którzy nie pracowali krótko. Główne powody odejść wśród młodych to chaos organizacyjny, złe warunki pracy i wynagrodzenia. Ogłoszono, że ruszy Program Dobrowolnych Odejść z Poczty, ponieważ koszty zatrudnienia są niewspółmiernie wysokie do procenta przychodów.

Program Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej

Założono, że z Programu Dobrowolnych Odejść będzie można skorzystać na "bardzo dobrych warunkach". "Bezprecedensowo korzystne założenia wypłaty aż 12 pensji" – czytamy. Założono również możliwość natychmiastowego podjęcia pracy.

Założono, że programem zostanie objętych 9,3 tys. pracowników, którzy zostaną wskazani przez zarząd. W pierwszej kolejności "propozycje" będą kierowane do osób, które nie pełnią funkcji operacyjnych. "Zajmie to kilka tygodni, aby zacząć to wdrażać" – powiedział Mikosz.

Wskazano, że to koszt około 600 mln zł.

Wypowiedzenie ZUZP

Prezes Poczty Polskiej poinformował również o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Wskazano, że dotychczasowy dokument nie odpowiada już sytuacji na rynku oraz jest powodem bardzo złej oceny Poczty jako pracodawcy.

Wdrożono rozpoczęcie 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ZUZP, które potrwa do początku marca 2025 r. Pokazano, że obecny rozkład budżetu wynagrodzeń dla pracowników objętych ZUZP przedstawia się następująco: