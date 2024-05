Pierwsza czerwcowa niedziela nie będzie handlowa, przynajmniej na razie. Tego dnia sklepy i galerie handlowe nadal pozostaną ustawowo zamknięte. Czynne będą tylko te placówki, których ten zakaz nie obowiązuje. Które sklepy będą otwarte 2 czerwca? Gdzie mamy szansę zrobić zakupy?

Czy niedziela 2 czerwca 2024 r. będzie niedzielą handlową?

W pierwszą najbliższą niedzielę czerwca, która kończy kolejny długi weekend, większych zakupów nie zrobimy. Nadal obowiązywał będzie ustawowy zakaz handlu. Niedziela, 2 czerwca 2024 r., jest niedzielą niehandlową. Sklepy oraz galerie handlowe będą w ten dzień ustawowo zamknięte, a przynajmniej większość z nich.

Gdzie w niedzielę, 2 czerwca będzie można zrobić zakupy?

W najbliższą niedzielę, pomimo ograniczeń w handlu, zrobimy szybkie zakupy pierwszej potrzeby. Czynne będą także kwiaciarnie. Z obowiązującego zakazu handlu w niedzielę zwolnione są bowiem niektóre rodzaje działalności. Dotyczy to m.in.:

stacji paliw,

aptek i punktów aptecznych,

placówek pocztowych,

gastronomii,

kwiaciarni.

Zakupy będziemy mogli zrobić także w mniejszych sklepach oraz sieciach np. w Żabce, ODIDO, Carrefour Express czy ABC. Ich godziny otwarcia mogą być jednak różne. Najczęściej placówki te są otwarte w niedziele i święta od godziny 10:00 do 18:00, a czasem nawet do 20:00.

Z czego wynikają ograniczenia dotyczące handlu w niedzielę?

Ograniczenia w handlu wynikają z obowiązującej Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z jej zapisem, 19 maja 2024 r. w placówkach handlowych zakazany będzie:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Ekspert: "Tworzenie czytelni, to drugi najpopularniejszy sposób na obejście zakazu"

Ograniczenia w niedzielnym handlu są od lat skutecznie omijane.

–W związku z częstą praktyką omijania zakazu handlu w niedzielę i święta przez placówki handlowe poprzez tworzenie placówek pocztowych, ustawodawca wprowadził obowiązek prowadzenia przeważającej działalności w tym zakresie, tj. placówka pocztowa zobowiązana jest osiągać co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej w tym zakresie. W przeciwnym wypadku, pomimo prowadzenia usług pocztowych, placówka handlowa nie może być otwarta w niedzielę i święta. Powyższe ograniczenie nie dotyczy tworzenia czytelni, która jest drugim najpopularniejszym sposobem na obejście zakazu– zauważa w rozmowie z Gazetą Prawną adwokat Oliwia Wiza-Carvalho z kancelarii prawnej WIZA LAW FIRM.

Czy w czerwcu 2024 r. będzie niedziela handlowa?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Przepisy wskazują, że niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Ustawodawca przewiduje w rozpoczynający się właśnie miesiącu jedną niedzielę handlową. Przypadnie ona 30 czerwca 2024 r.

Ograniczenia w handlu w niedziele – nadchodzi nowelizacja

Być może będzie to ostatni czerwiec z zakazami w niedzielnym handlu. Może się to wkrótce zmienić za sprawą przygotowanego przez posłów Polski 2050 Szymona Hołowni projektu zmian w ograniczeniach handlu w niedziele. Projektwpłynął on do Sejmu 21 marca 2024 r., a 14 maja został skierowany do pierwszego czytania. Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP, odbędzie się ono na najbliższym 13. posiedzeniu Sejmu. Obrady te zaplanowano na 12-14 czerwca 2024 r.