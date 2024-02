– Nowoczesne platformy likwidują wysoki próg wejścia do biznesu, z którym mieliśmy niegdyś do czynienia. Dzisiaj większość rzeczy z zakresu marketingu i promocji, otwierania sklepu online czy zarządzania kadrami można zrobić za pośrednictwem telefonu komórkowego – mówi Kamil Tomkowicz z Fundacji Our Future Foundation. W rozmowie z DGP opowiada o kampanii promucjącej przedsiębiorczość w grupach studentów oraz osób 50+.

Jakie są założenia projektu #OtwarciNaBiznes?

Założenia wynikają bezpośrednio z problemów, które zidentyfikowaliśmy. Z dostępnych badań wynika, że prawie połowa firm założonych przez przedstawicieli „Gen Z”, upada w ciągu dwóch lat. Autorskie badanie przeprowadzone przez Our Future Foundation we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego pokazuje zaś, że o otwarciu własnej firmy myśli aż dwie trzecie ankietowanych studentów. Z tego wypływa wniosek, że studenci są bardzo chętni, żeby podejmować aktywność przedsiębiorczą, ale z jakichś powodów te przedsięwzięcia upadają. Jednocześnie zaobserwowaliśmy, że osoby w wieku 50+, które są obecne na rynku pracy, często dysponują „twardymi” kompetencjami i wieloletnim doświadczeniem, ale nie do końca odnajdują się w świecie nowych technologii – tutaj mam na myśli korzystanie z narzędzi cyfrowych i automatyzację oraz związaną z nimi potrzebę zdobywania nowych kompetencji. W związku z tym istnieje przypuszczenie, że część tych osób przechodzi na emeryturę wcześniej, niż jest to konieczne, właśnie z uwagi na brak wspomnianych kompetencji cyfrowych. A w interesie nas wszystkich jest to, żeby zachęcać osoby z pokolenia 50+, żeby pozostawały aktywne na rynku pracy, jeśli zdrowie im na to pozwala.

W jaki sposób zaadresowaliście te problemy?

Zastanawialiśmy się, jak można to wszystko ze sobą połączyć i poszukać synergii. Nasze badanie pokazało, że jest bardzo duża otwartość obu wskazanych grup na zdobywanie nowych umiejętności i współpracę ze sobą, czyli zarówno osoby starsze nie mają problemu z tym, żeby pracować w zespołach prowadzonych przez młodych ludzi, jak i osoby młodsze są otwarte na współpracę ze starszymi. Zauważyliśmy, że studenci mogliby uczyć się twardych kompetencji biznesowych, związanych chociażby z trudnymi dla nich kwestiami administracyjnymi, od bardziej doświadczonych osób, z kolei ci doświadczeni mogliby zaczerpnąć od młodych wiedzy w zakresie wykorzystania nowych technologii w środowisku pracy. Tak powstał pomysł na międzypokoleniową kampanię, jaką jest #OtwarciNaBiznes. Chcemy połączyć ze sobą te dwie grupy, żeby promować przedsiębiorczość.

Jakie są filary kampanii?

Zarysowaliśmy trzy główne cele. Pierwszy z nich to rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Dajemy wiedzę i możliwości, żeby nowe pomysły na biznes powstawały i były realizowane i żeby – dzięki narzędziom w aplikacjach społecznościowych – świeżo upieczeni przedsiębiorcy mogli docierać do setek, a nawet tysięcy potencjalnych klientów. Nowoczesne platformy zdejmują wysoki próg wejścia do biznesu, z którym mieliśmy niegdyś do czynienia. Dzisiaj większość rzeczy z zakresu marketingu i promocji, otwierania sklepu online, czy zarządzania kadrami można zrobić za pośrednictwem telefonu komórkowego, korzystając z dostępnych narzędzi cyfrowych. Z tym wiąże się drugi cel naszej kampanii. To podnoszenie kompetencji cyfrowych, zwłaszcza w kontekście osób 50+. Chcemy uczyć takie osoby kompetencji technologicznych z myślą o tym, żeby były dłużej aktywne na rynku pracy i mogły się odnaleźć w świecie dynamicznych zmian, w którym żyjemy. Całość spina trzeci filar, jakim jest aktywizacja o charakterze międzypokoleniowym, czyli żeby młodsi uczyli się od starszych i na odwrót.

W jaki sposób zamierzacie osiągnąć te cele?

Po pierwsze, uruchamiamy ogólnodostępny kurs edukacyjny składający się z cyklu dziesięciu szkoleń wideo na temat podstaw przedsiębiorczości. Kolejne odcinki będą transmitowane na żywo, a później zostaną zamieszczone na stronie internetowej fundacji i profilu tiktokowym projektu. Pierwsza „lekcja” odbędzie się już pod koniec lutego. W trakcie kursu będziemy uczyć m.in tego, jak stworzyć biznesplan, jakie są aspekty prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o których trzeba wiedzieć, w jaki sposób zarejestrować swoją firmę przez internet, czy wreszcie, jak korzystać z narzędzi cyfrowych służących do promowania biznesu. Kurs będzie certyfikowany przez Akademię Leona Koźmińskiego, więc wszyscy, którzy go ukończą i wypełnią test składający z kilkudziesięciu pytań, będą mogli zdobyć certyfikat, poświadczający zdobytą wiedzę. Dzięki temu, że współpracujemy z ośrodkami akademickimi, w tym z uniwersytetami trzeciego wieku, będziemy mogli dotrzeć nie tylko do studentów, ale i do osób z grupy 50+. To nasza propozycja merytoryczna.

Po drugie, chcemy zmotywować uczestników kursu do przejścia od nauki do praktyki. Temu ma służyć organizowany przez nas konkurs na nagranie wideo z pomysłem na biznes. Zapraszamy do wzięcia udziału w trzech kategoriach konkursowych: dla studentów, osób 50+ oraz dla tandemu przedstawiciela młodszego i starszego pokolenia. Można sobie wyobrazić, że wnuczek namówi babcię lub dziadka do przygotowania takiego filmiku i opracowania wspólnego pomysłu na biznes. Nagrania, które zdobędą największą popularność w głosowaniu publiczności, zakwalifikują się do finału, który odbędzie się 14 czerwca w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas tego wydarzenia autorzy najlepszych nagrań zaprezentują swoje pomysły przed kapitułą złożoną z przedstawicieli świata biznesu i nauki. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe, vouchery na usługi kancelarii prawnej oraz granty na reklamy na platformie TikTok. Łączna pula nagród to 100 000 zł.