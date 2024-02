Bez subwencji w tej branży nie ma poważnych inwestycji

Amerykański gigant technologiczny zaplanował dwa wielkie przedsięwzięcia w Europie. Równolegle do budowy polskiej fabryki inwestuje także w Niemczech. Fabryka półprzewodników w Magdeburgu będzie kosztować ponad 30 mld euro (ok. 130 mld zł), z czego ok. 10 mld euro ma dołożyć rząd w Berlinie. Stanie na ok. 450 ha i docelowo ma w niej powstać 3 tys. miejsc pracy. To z kolei ma umożliwić stworzenie co najmniej kilkunastu tysięcy miejsc pracy w firmach kooperujących i u poddostawców.

Finansowanie inwestycji nie idzie jednak gładko. Początkowo Intel chciał wydać na nią 17 mld dol. Z powodu sytuacji makroekonomicznej i zmiany zakresu przedsięwzięcia okazało się, że koszt będzie niemal dwukrotnie wyższy. Firma zwróciła się więc do rządu federalnego o zwiększenie pomocy publicznej. Z początkowych 6,8 mld miała ona urosnąć do 10 mld euro. I choć wzbudziło to kontrowersje, rząd przystał na nowe warunki.

W listopadzie 2023 r. pojawił się kolejny problem – wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o to, że rząd przesunął niewykorzystane środki ze specjalnego funduszu na walkę z pandemią do Funduszu Klimatu i Transformacji. Trybunał uznał jednak takie działanie za nielegalne, a ok. 3 mld euro z tego funduszu miało trafić właśnie do Magdeburga. Obecnie nie jest jasne, w jaki sposób ma zostać sfinansowana część miliardowych funduszy federalnych dla Intela. Sama spółka nie komentuje sprawy. Rząd Saksonii-Anhalt jest ostrożnie optymistyczny i ma nadzieję, że pomoc rządu Niemiec dla Intela nie jest zagrożona.

Warto zaznaczyć, że inny światowy gigant w produkcji półprzewodników, tajwański TSMC, zdecydował się na dużą inwestycję w fabrykę w Dreźnie, które od Wrocławia dzieli mniej niż 300 km. W tym wypadku subwencja rządowa może wynieść do 5 mld euro, co może stanowić nawet 50 proc. całej inwestycji.

Subwencje rządowe w branży półprzewodnikowej to na świecie standard. Będący dziś gigantem TSMC powstał dzięki rządowi tajwańskiemu, który wyłożył 48 proc. kapitału początkowego i zapewnił firmie wieloletnie ulgi podatkowe. Jak pisze Chris Miller w „Wielkiej wojnie o chipy”, był to „projekt państwowy”. Z kolei USA finansowały tego typu inwestycje poprzez wojskową agencję DARPA, a np. Korea Płd. pomagała firmom z tej branży dzięki zapewnieniu bardzo tanich kredytów. ©℗