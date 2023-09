Rosną inwestycje w branży spożywczej. To odpowiedź na zwiększający się eksport, wymagania związane z transformacją energetyczną i ryzyko zakłóceń w dostawach.

Na nowe maszyny i urządzenia, budynki oraz środki transportu firmy wydały w ubiegłym roku ponad 12,7 mld zł. To o ponad 15 proc. więcej niż w 2021 r. – wynika z danych opracowanych dla DGP przez BNP Paribas. W tym roku ich skłonność do realizacji nowych projektów jest jeszcze większa – przez pierwsze pół roku wyasygnowały bowiem na ten cel 5,45 mld zł, o 16,3 proc. więcej niż przed rokiem.

Rosnące wydatki sektora spożywczego nie są dla ekspertów zaskoczeniem. Podkreślają oni, że dynamika znacznie przekracza wzrost kosztów inwestycji, który według GUS wyniósł 6,7 proc., a realny wzrost nakładów wynika z poprawy sytuacji w branży. – W pierwszej połowie 2023 r. firmy z sektora spożywczego wypracowały nadwyżki finansowe, które przeznaczają na dalszy rozwój – mówi Paweł Wyrzykowski, analityk sektora rolno-spożywczego w Banku BNP Paribas, i dodaje, że w I połowie 2023 r. rentowność sektora spożywczego ukształtowała się na rekordowym w ostatnich latach poziomie. Marża EBITDA wyniosła 8,7 proc.

Powodów zwiększenia nakładów jest kilka, np. rosnący eksport. Tylko od stycznia do czerwca firmy spożywcze sprzedały za granicą towary o wartości 25,6 mld euro, co oznacza wzrost o 16 proc. w porównaniu z 2022 r. Coraz więcej firm dochodzi do granic wykorzystania mocy produkcyjnych, muszą więc inwestować w nowe zakłady i linie, by móc dalej rozwijać sprzedaż w kraju i za granicą.

– Na eksport wysyłamy 10 proc. produkcji. W planach jest zwiększenie tego udziału do 20 proc. Stąd montaż nowej linii do tabliczek czekolady. Pracujemy obecnie nad nową instalacją do ptasiego mleczka i planujemy kolejne wdrożenia. W przyszłym roku chcemy bardzo mocno postawić na sprzedaż wafli, jednak nasze moce są w pełni wykorzystane – mówi Maciej Herman, dyrektor zarządzający w Wedlu. Firma ma w planach też otwarcie nowego budynku produkcyjnego, który będzie wymagał wyposażenia. – Na inwestycje przeznaczymy 300 mln zł, z czego 100 mln zł będzie na zakup i modernizację urządzeń – dodaje.

Swoje zdolności produkcyjne zwiększa też Grupa Maspex. Jest w trakcie realizacji dużego planu inwestycyjnego o wartości 700 mln zł, który potrwa do 2026 r. W ubiegłym miesiącu firma otworzyła instalację przerobu pomidorów w Łowiczu.

Liderem tegorocznych nakładów jest sektor mięsny, który na nowe projekty wydał w I połowie roku ponad 1,1 mld zł. – Pieniądze są przeznaczane przede wszystkim na modernizację zakładów, szczególnie robotyzację – mówi Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso. Podkreśla, że temu sektorowi coraz trudniej pozyskać pracowników, a potrzeby są duże. – Samych nowych ubojni w ostatnim roku powstało co najmniej trzy – zauważa.

Nowe inwestycje wymusza też zmiana strategii spowodowana najpierw wybuchem pandemii, a w 2022 r. wojny w Ukrainie. – Firmy liczą się z ryzykiem spadku produkcji, do czego może się przyczynić na przykład utrudniony dostęp do surowców. To oznacza konieczność robienia zapasów w celu utrzymania ciągłości realizacji zamówień, a to z kolei wymusza inwestycje w magazyny – tłumaczy Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

Firmy z sektora spożywczego mierzą się też z coraz większą presją rynkową i regulacyjną w zakresie zrównoważonej transformacji. Już teraz wiele projektów inwestycyjnych w sektorze spożywczym dotyczy np. poprawy efektywności energetycznej. Aby pozostać konkurencyjnymi na rynku europejskim, firmy będą w jeszcze większym stopniu przeprowadzać inwestycje, które będą służyć ograniczeniu wpływu ich działalności na środowisko.

– Na projekty badawcze i innowacyjne, które wpisują się także w zrównoważony rozwój, wydamy do 2030 r. ponad 900 mln zł. Inwestycje w OZE i oczyszczalnie ścieków to kolejne ok. 100 mln. Niedawno podpisaliśmy umowę z EBI na finansowanie w kwocie 104 mln euro na modernizację i zwiększenie efektywności energetycznej zakładów w Polsce i Rumunii. Uwzględnia ona także inwestycje w panele fotowoltaiczne i pompy ciepła – mówi Magdalena Chrapla z Grupy Maspex. ©℗