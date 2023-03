Segment wydobycia ma w 2030 r. generować 90-100 mld zł EBITDA. To istotna część wyniku całej grupy, który - według strategii - wzrośnie w ciągu najbliższych siedmiu lat do ponad 400 mld zł. Połączenie aktywów wydobywczych przejętych przez Orlen firm , Lotosu i PGNiG, które działały aktywnie zarówno w Polsce, jak i w Norwegii, przyniesie istotne synergie.

Koncern prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą na kilku rynkach - polskim, norweskim, pakistańskim, ale też w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kanadzie. W 74 proc. wydobywa gaz, pozostałe 26 proc. to ropa i NGL (natural gas liquids, ciekłe produkty będące pochodnymi wydobycia gazu ziemnego i powstające podczas jego przetwarzania). Łączne zasoby ropy i gazu 2P (pewne i prawdopodobne) wynoszą w grupie 1,28 mld baryłek ekwiwalentu ropy (boe), przy czym zasoby krajowe to 733,6 mln boe, norweskie 346,6 mln boe, kanadyjskie 158 mln boe, pakistańskie 38,7 mln boe, a litewskie - 1,3 mln boe.

Grupa ma też koncesję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Realizację prac zaplanowano na trzy dwuletnie okresy poszukiwawcze, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata. Następnie przewidziano trzydziestoletni okres produkcji. Orlen jest w trakcie wiercenia otworu. Pobrane zostały już próbki skał z odpowiednich głębokości, co pozwoli - wraz z zebranymi danymi sejsmicznymi - zaprojektować i przewidzieć potencjalną produkcję na tej koncesji. ZEA to bardzo perspektywiczny rynek, kartel OPEC, zrzeszający producentów ropy naftowej, podaje, że udokumentowane zasoby ropy wynoszą tam 98 mld baryłek, a gazu - ponad 6 bln m sześc.

Przed sektorem wydobywczym rysuje się jeszcze długa przyszłość. Owszem, planowane jest stopniowe odchodzenie od węglowodorów jako paliwa pędnego, nikt jednak nie mówi, że możliwy jest całkowity i natychmiastowy odwrót od ropy czy gazu. To przecież nie tylko surowce energetyczne, lecz także składniki procesów chemicznych. Są to surowce niezbędne przy produkcji nawozów sztucznych, tworzyw, lekarstw i wielu innych produktów. Przemysł wciąż będzie ich potrzebował.

Ropa i gaz znajdują wiele zastosowań, mamy jednak świadomość, że popyt na gaz w kraju może rosnąć w najbliższych latach gwałtowniej, co wynika z przyjętych celów redukcji emisji. Według szacunków przedstawionych przez Gaz-System zapotrzebowanie na błękitne paliwo do 2030 r. może wzrosnąć nawet do około 28 mld m sześc. rocznie z około 18 mld m sześc. obecnie. Będzie ono stopniowo zastępowało mocno emisyjny węgiel. Gaz jest najczystszym spośród paliw kopalnych i można go nazwać największym przyjacielem OZE. Przy wytworzeniu tej samej ilości energii emituje on dwukrotnie mniej dwutlenku węgla niż węgiel. Dopóki nie będzie innych, alternatywnych niskoemisyjnych źródeł energii, fotowoltaika czy farmy wiatrowe będą wymagały stabilizacji w postaci bloków gazowych. Z tego powodu Orlen buduje kolejne tego typu jednostki.