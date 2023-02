Napaść Rosji na Ukrainę sprawiła, że mocniej od cen samej ropy wzrosły ceny pochodzących z niej produktów. To korzystnie wpłynęło na wysokość marży związanej z przerobem surowca. W porównaniu z wieloma innymi koncernami paliwowymi Orlen miał w 2022 r. jeszcze jeden atut. Stopniowe nakładanie kolejnych sankcji na Rosję sprawiło, że znacznie powiększyła się różnica w cenie między ropą rosyjską (Urals) a europejską (Brent). W 2022 r. Orlen w dalszym ciągu sprowadzał rurociągami ropę z Rosji w ramach dwóch kontraktów długoterminowych. Zza wschodniej granicy pochodziło ok. 30 proc. przerobionego surowca. Choć był kupowany relatywnie taniej, to produkty z niego pochodzące Orlen sprzedawał po cenach rynkowych, co dawało spółce dodatkowy zysk. W 2023 r. ten efekt będzie już niemal niewidoczny, bo po wygaśnięciu kontraktu z Rosnieftem od początku lutego już tylko 10 proc. przerabianej przez Orlen ropy pochodzi z Rosji.