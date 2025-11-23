Strategiczne podejście do zdrowia pracowników zastępuje pojedyncze akcje

Przez lata firmowe działania prozdrowotne sprowadzały się głównie do pakietu medycznego, „dnia zdrowia” czy pojedynczych wykładów ekspertów. Nadchodzący rok przynosi jednak zmianę: organizacje coraz częściej traktują zdrowie pracowników jako obszar wymagający strategicznego zarządzania. Paulina Werczyńska, członkini zarządu LongLife, wyjaśnia, że w 2026 r. firmy będą wprowadzać formalne polityki zdrowotne, obejmujące m.in. dedykowane budżety prewencyjne – od 200 do 600 zł na pracownika rocznie, niezależnie od pakietu medycznego.

– Zarządzający firmami coraz częściej rozumieją, że pakiety medyczne, choć niezbędne, są wykorzystywane głównie reaktywnie. Pracownicy korzystają z wizyt dopiero wtedy, gdy problem już istnieje. Profilaktyka pozostaje w luce pomiędzy „dobrym samopoczuciem” a faktycznym leczeniem i tę lukę organizacje coraz częściej decydują się wypełniać – podkreśla Werczyńska.

W praktyce oznacza to roczne kalendarze działań, mierzalne KPI i integrację zdrowia pracowników ze strategicznymi celami organizacji.

Benefity dla silversów: w 2026 pracownicy 50+ staną się kluczową grupą

Zmiany demograficzne sprawiają, że pracownicy 45+ i 50+ będą jedną z najważniejszych grup dla pracodawców. To właśnie oni posiadają największe doświadczenie, wiedzę ekspercką i odgrywają kluczowe role operacyjne oraz menedżerskie. Jednocześnie to grupa najbardziej obciążona obowiązkami zawodowymi i opiekuńczymi. Firmy będą więc inwestować w świadczenia dopasowane do potrzeb tej części zespołu, takie jak:

programy badań profilaktycznych ukierunkowanych na wiek,

dodatkowe wolne dni dla opiekunów seniorów,

szersze pakiety medyczne obejmujące także rodziców pracowników,

większą elastyczność czasu pracy.

Takie działania mają przeciwdziałać rotacji, chronić kluczowe kompetencje oraz wspierać równowagę życiową pracowników dojrzałych.

Elastyczny czas pracy – z benefitu do standardu

Dyskusje o skróceniu tygodnia pracy czy pilotażu czterodniowego tygodnia pokazują rosnące zainteresowanie nowymi modelami organizacji czasu pracy. Jednak rozwiązaniem o największym potencjale wydaje się elastyczność — już nie jako benefit, lecz jako fundament zarządzania. Coraz więcej firm wdraża:

ruchome godziny startu pracy,

pracę synchroniczną i asynchroniczną,

krótkie, ale częstsze przerwy regeneracyjne,

nielimitowane urlopy oceniane przez pryzmat efektów, nie czasu.

– Przyszłością pracy jest rozliczanie za efekty, a nie za czas spędzony przy biurku. Takie podejście pozwala pracownikowi lepiej dopasować sposób wykonywania obowiązków do swojego rytmu dnia, bez stresu wpleść w grafik prywatne sprawy: wizytę u lekarza, odbiór dziecka z przedszkola, terapię, sprawy w urzędzie czy nawet szybki trening w ciągu dnia. Możliwy efekt? Mniej wypalenia, mniej zwolnień lekarskich, więcej zdrowych i zaangażowanych ludzi w zespole - mówi Anika Osmólska w ebooku Nieoczywiste trendy HR 2026.

HR szuka rozwiązań efektywnych, a nie efektownych

Ostatnie miesiące roku to tradycyjnie czas planowania strategii HR. W wielu organizacjach pojawiają się pomysły na wydarzenia integracyjne, konkursy czy cykle szkoleniowe. Coraz częściej jednak specjaliści HR zadają sobie pytanie: czy to wystarcza? Paulina Werczyńska zwraca uwagę, że bez głębokiego i systemowego podejścia do zdrowia zespołu nie da się odpowiedzieć na problemy, które dziś dominują rynek pracy — wypalenie zawodowe, starzenie się kadr oraz obawy przed technologią.