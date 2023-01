Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao, przyznaje, że nastroje w europejskich przedsiębiorstwach są minorowe, ale daleko im do poziomów, które sugerowałyby głęboką recesję. - Wręcz przeciwnie, na podstawie ostatnich odczytów PMI można oceniać, że przełom roku przyniesie tylko niewielkie spadki PKB w ujęciu kwartalnym (o ile w ogóle). Wpływ kryzysu energetycznego będzie zatem dużo mniejszy, niż obawialiśmy się jeszcze kilka miesięcy temu. Wynika to nie tylko z lepszego stanu zaopatrzenia w surowce energetyczne, co oznacza, że okres utrzymywania się podwyższonych cen energii będzie krótszy, ale również z ujawnionych dużych zdolności dostosowawczych europejskich przedsiębiorstw i gospodarki. Oznacza to jednocześnie, że EBC nie ma żadnego powodu, by rozważać zmianę kursu, zwłaszcza że w szczegółach PMI widać niesłabnącą wolę i przestrzeń do podnoszenia cen przez europejskie przedsiębiorstwa - mówi Piotr Bartkiewicz.