Wobec biznesu formułowane jest oczekiwanie, by był społecznie odpowiedzialny, wspierał transformację energetyczną i zmiany gospodarce. Ale trzeba też zarabiać i utrzymać płynność.

José Pimenta da Gama: Wyniki finansowe i interes akcjonariuszy nie są jedynym celem firmy. Naszym zdaniem powinno się stosować bardziej kompleksowe podejście do tych kwestii. Oczywiście firmy muszą przynosić zyski, ale powinny także brać pod uwagę to, jaki mają wpływ na społeczeństwo i środowisko oraz to, w jaki sposób oddziałują na klientów. Przedsiębiorcy i menadżerowie powinni także zrozumieć, jak wpływają na zdrowie psychiczne pracowników i jaki typ organizacji tworzą.

Czy finanse i płynność schodzą na dalszy plan?

José Pimenta da Gama: Oczywiście trzeba zarabiać pieniądze, ale nie można dla tego celu poświecić wszystkiego. Są trzy powody, aby tak nie postępować. Mamy wiele dowodów na to, że jedynym sposobem na utrzymanie długoterminowej wydajności, jest zdrowa firma. Można w krótkiej pespektywie postawić tylko na zyski, ale w średniookresowej i długookresowej perspektywie to nie będzie trwałe. Po drugie, klienci są wymagający. 90 proc. milenialsów, czyli ludzi urodzonych w latach 80. i 90. XX w., jest skłonnych zapłacić więcej za zrównoważone produkty. 80 proc. chce zrozumieć profil firmy, zanim złoży tam swoje CV. Tu nie chodzi tylko o filozofię czy wartości, lecz potrzebę tworzenia długotrwałego dobrobytu firmy i społeczeństwa.