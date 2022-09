W idealnym świecie proces tworzenia prawa wygląda następująco. Opis projektowanej ustawy trafia do wykazu prac legislacyjnych i programowych rady ministrów. To czytelny i transparentny sygnał, że planowana jest zmiana. Następnie, gdy projekt jest już gotowy, zostaje on skierowany do konsultacji publicznych. To czas, w którym mogą się wypowiedzieć organizacje pozarządowe, obywatele oraz biznes. Projektodawca część uwag uwzględnia, a inne odrzuca, ale chętnie i szeroko tłumaczy każdy swój wybór. Każdy może śledzić ten proces, bo wszystkie dokumenty na bieżąco są publikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Kolejny krok to przekazanie projektu rządowi, twórcza dyskusja, przyjęcie projektu i skierowanie do Sejmu. Tam ustawa trafia do odpowiedniej komisji, która w zależności od poziomu skomplikowania procedowanego prawa miałaby tydzień, a może nawet kilka na zajęcie się dokumentem. W tym miejscu chętnie do głosu są dopuszczani obywatele i przedsiębiorcy , reprezentowani przez organizacje branżowe. Potem posłowie w drugim czytaniu oceniają, czy potrzebne są jeszcze jakieś zmiany. Patrzą pod kątem konsensusu politycznego, ale też społecznego. W trzecim czytaniu ustawa zostaje uchwalona i skierowana do Senatu, który jako izba wyższa, a więc i bardziej refleksyjna oraz odpolityczniona, może jeszcze ustawę dopracować, kierując się interesem państwa, jego obywateli i przedsiębiorców. Tyle teorii, bo praktyka jest zgoła odmienna. A to błąd. Nie tylko ze względu na to, co o prawie powiedział Twain.