Ogłoszony właśnie program dotacyjny czeskiego ministerstwa środowiska, w przeliczeniu wart ok. 600 mln zł, kierowany jest do zarządców budynków użyteczności publicznej (m.in. szkół, placówek służby zdrowia). Z pieniędzy tych będzie można modernizować już istniejące nieruchomości , ale także finansować nowe inwestycje. Jozef Síkela, minister przemysłu i handlu, ogłosił z kolei możliwość ubiegania się przez przedsiębiorstwa o równowartość nawet 1,9 mld zł na modernizację energetyczną istniejących budynków. Dotacja może wynieść w przeliczeniu od ok. 100 tys. zł do nawet 38,5 mln zł i stanowić od 35 proc. do 65 proc. całej inwestycji. Jest to uzależnione od regionu Czech, z którego aplikuje dany podmiot.