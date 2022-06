To był bardzo ważny wybór tematyczny ze względu na mnogość wyzwań klimatycznych i energetycznych. Ekologia i zrównoważony rozwój biznesu są dziś koniecznością. Jest to jednak nie tylko zadanie dla globalnych korporacji i rządów, ale wszyscy musimy włączyć się w ten wielki ekologiczny projekt, by przyszłym pokoleniom zostawić zieloną, tętniącą życiem planetę. Na szczęście wśród polskich innowatorów znaleźć można było firmy, które zdają sobie sprawę z wyzwań współczesności i chcą stawić im czoła. Nasz finałowa trójka laureatów prezentuje odmienne podejście do wyzwań ekologicznych, ale łącznie ich innowacyjne pomysły stanowią poważny wkład w walkę ze zmianami klimatu. Zwycięzca, czyli DAC, dzięki swojej technologii chłodzenia bez udziału freonu może pomóc ograniczyć skutki globalnego ocieplenia, podczas gdy innowacyjny mechanizm mierzenia śladu węglowego opracowany przez Plan Be Eco to okazja dla wielu firm i instytucji na głębsze zrozumienie własnego wpływu na środowisko i szansa na pozytywną zmianę. Trzeci laureat, Hydrum, zademonstrował technologię do produkcji zrównoważonego, taniego wodoru jako siły napędowej okrągłych łańcuchów przemysłowych. Ta innowacja wprost pokazuje, że ekologia i rozwój przemysłu mogą iść w parze, a nie kontrze.