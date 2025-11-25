Debatę, która została podzielona na dwie części, poprowadził Mateusz Witczyński, rzecznik prasowy ORLEN SA.

Stanowiska menedżerskie: mogłoby być lepiej

Już początek pierwszej części dyskusji ujawnił, jak złożony jest ten obraz. Jak zauważyła Dominika Niewierska, dyrektor działu koordynacji i rozliczeń projektów ORLEN S.A., Polska nieźle wypada w statystykach prowadzonych przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Średnia unijna udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich wynosi około 35%, podczas gdy w Polsce przekracza 40%. Gorzej jest jednak w przypadku zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych, gdzie odsetek ten nie przekracza 20 proc.Patrząc na podział branżowy, w sektorze energetycznym zdecydowanie przeważają mężczyźni. . W tym kontekście Dominika Niewierska zwróciła uwagę na innowacyjny sektor wodorowy, podkreślając jednocześnie: w ORLEN S.A. jest inaczej. 40 proc. kadry menedżerskiej zajmującej się tym tematem stanowią panie.

Utrzymanie parytetu przekłada się na konkretne korzyści biznesowe. – podkreśliła przedstawicielka ORLEN S.A.

Monika Dziadura, ekspert w zespole ds. wizerunku ORLEN S.A., dodała do dyskusji spojrzenie międzynarodowe.Studiowała i rozpoczynała swoją karierę zawodową w Danii. .Jej decyzja o powrocie do Polski spotkała się z mieszanymi reakcjami, wynikającymi z obaw o możliwości kobiet na rodzimym rynku pracy. . Tymczasem, jak podkreśliła, obawy te się nie potwierdziły.

Aleksandra Filip, ekspert w Biurze Badań i Rozwoju Petrochemii i Rafinerii Przyszłości ORLEN S.A., mówiła o wartości pracy w zróżnicowanym zespole - nie tylko ze względu na płeć, ale również na przykład wiekowo. Podkreśliła, że możliwość pracy w modelu hybrydowym – także z domu – zwiększa efektywność realizacji zadań, a w konsekwencji sprzyja partnerskiemu podziałowi obowiązków domowych, również po stronie mężczyzn.

Podczas dyskusji przypomniano, że wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w Polsce według GUS-u wynosi 51 proc. versus 65 proc. dla mężczyzn. Rzecz w tym, że kobiety częściej pełnią funkcje opiekuńcze. Czy to w stosunku do dzieci, czy do swoich rodziców.

Z kolei Agnieszka Flis, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Marketingu Komercyjnego, która przed ORLEN S.A. pracowała m.in. w branży telekomunikacyjnej oraz kosmetycznej, przedstawiła spojrzenienie wynikające z jej specjalizacjiJak mówiła, marketing jest silnie sfeminizowany.

– Obecnie w moim zespole 65 proc. stanowią kobiety – dodała.

Uczestniczki dyskusji były zgodne, że efektywność pracy i poziom zaangażowania nie zależą od płci, lecz od indywidualnych cech pracownika.Zwrócono uwagę na konieczność przełamywania stereotypów, w tym najbardziej krzywdzącego – że kobiety są słabsze.Padła też rekomendacja, aby nie były zbyt skromne i nie bały się chwalić swoimi sukcesami.

– Nie wolno się bać i warto podejmować wyzwania i wierzyć w marzenia, które chodzą nam po głowie i które mamy w sercu – powiedziała Agnieszka Flis.

Podczas dyskusji mówiono również o programie Women Forward zainicjowanym w ORLEN S.A., który wystartował w marcu tego roku. Jest to inicjatywa stworzona z myślą o odkrywaniu talentów, rozwoju kompetencji i budowaniu siły przyszłych liderek Grupy ORLEN. W ramach programu realizowane są różne działania szkoleniowo-rozwojowe, które stwarzają okazję do zdobycia wiedzy i nowych doświadczeń, wzmocnienia umiejętności przywódczych oraz wzajemnej inspiracji.

Recepta na własną drogę

Rozmowę na temat kobiet w biznesie kontynuowały Anna Socha, dyrektor wykonawcza ds. HR ORLEN S.A. oraz Ewa Sowińska, niezależny członek rady nadzorczej ORLEN S.A. oraz partnerka w ESO Audit. Obie menedżerki podkreślały znaczenie uczenia się od innych – zarówno na etapie edukacji, jak i później w karierze zawodowej. Anna Socha wspomniała o mentorze, który kiedyś przekazał jej kluczowe życiowe wskazówki : mieć zasady i kręgosłup moralny, patrzeć w przyszłość, nie bać się wyzwań, być autentycznym i nie udawać kogoś, kim się nie jest. To również cenna rada dla osób uczestniczących w rekrutacjach – prawda i tak szybko wychodzi na jaw. Z kolei Ewa Sowińska mówiła o tym, że uczyć można się nie tylko od starszych, bardziej doświadczonych, ale także od młodszych współpracowników i podwładnych, którzy potrafią rzucić nowe światło na wiele spraw i znaleźć kreatywne rozwiązania problemów. Anna Socha rozwinęła ten wątek, podkreślając znaczenie różnorodności w zespołach. Mówiła również o tym, że ORLEN oferuje szeroki wachlarz programów dla różnych grup pracowników – w tym dla seniorów, których doświadczenie i know-how są nieocenione.

– Nie istnieje prosta recepta na zwiększenie udziału kobiet w zarządach czy radach nadzorczych. Jednak my same mamy klucz do sukcesu: uwierzyć w siebie. Jesteśmy przecież świetnie wykształcone. Statystyki pokazują, że często lepiej niż mężczyźni. Ważne jest, by dokonywać świadomych wyborów i próbować, nawet jeśli nie oznacza to podążania utartą ścieżką kariery – puentowała Anna Socha.